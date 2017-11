Auch beim Hund geht die Pubertät vorüber Rastatt (vgk) - Mein Hund, das unbekannte Wesen? Eine Frage, über die sich mancher Hundebesitzer während der Show von Martin Rütter in der voll besetzten Badner Halle seine Gedanken gemacht haben dürfte. Mit Leidenschaft und Witz erklärte Deutschlands Hundeflüsterer Nr. 1, wo es beim Hund langgeht. (vgk) - Mein Hund, das unbekannte Wesen? Eine Frage, über die sich mancher Hundebesitzer während der Show von Martin Rütter in der voll besetzten Badner Halle seine Gedanken gemacht haben dürfte. Mit Leidenschaft und Witz erklärte Deutschlands Hundeflüsterer Nr. 1, wo es beim Hund langgeht. Mit großer Vehemenz setzt sich Rütter für das gegenseitige Verstehen von Hund und Mensch ein. Seine Beobachtungen und Forschungen, nicht nur gewonnen im nahen Umfeld, sondern auch durch Erkenntnisse im Studium der Tierpsychologie, versteht er in eine Liveshow zu verpacken, die eines Comedians würdig ist. "Freispruch" heißt Rütters neues Programm, das seine Fans auch von weiter her in die Barockstadt lockte. Zunächst heißt es für diese jedoch, Abschied zu nehmen von der liebgewonnenen Alphatheorie: "Das Hunderudel ist keine Diktatur." Was Rütter veranschaulicht, indem er mit einer Geschichte über seine beiden eigenen Hunden und Sätzen wie "Oma, du hattest deinen Seniorenteller schon" punktet. Es sind solche Aussagen, die dem Publikum, das auch während der Show nachfragen darf, den Spaß bringt. Wie tickt der Hund eigentlich? Dafür schickt Rütter Hunde auf die Anklagebank, die hernach vom Publikum freigesprochen werden, auch Kira, die wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt vor dem Richtertisch landete. Man solle nicht gleich in Depression verfallen, wenn der Hund nicht umgehend kommt, so die Erkenntnisse des Hundeverstehers, die man sich merken sollte. Bereitzuhalten sind - und helfen fast immer - das Jackpot-Leckerli und Streicheleinheiten. Es sind Rütters Vergleiche und die Umsetzung des hündischen Verhaltens in die Menschensprache und -gestik, die Unterhaltungswert haben. Er scheut sich nicht, meist begleitet von schallendem Gelächter, Sätze rauszuhauen, die einen pubertierenden Hund buchstäblich die Pfoten ballen lässt. Doch keine Panik, liebe Hundebesitzer, auch diese Phase der Pubertät geht beim Hund vorüber. Voller Heiterkeit nagelt Rütter den Schäferhund auf dem Exerzierplatz fest. Denn: "Ein deutscher Schäferhund geht nicht Gassi, er rückt aus." Der Hundeflüsterer gönnt sich keine Ruhe auf der Bühne. Immer vorne, mal rechts oder links an der Bühnenkante zu finden, erklärt er den Anwesenden die Welt der Hunde. Nichts an Deutlichkeit vermissen lässt seine Abrechnung mit den altbackenen Regularien der Begleithundeprüfung, die in den Augen der Tiere oft keinen Sinn machen. Ein Hund reagiere auf Gesichtsmimik und Körpersprache, so Rütters Aussage. Die Schutzhundeprüfung grenzt in seinen Augen an eine Misshandlung der Schutzhunde. Die Anklagepunkte des Abends reichen von Befehlsverweigerung über versuchte Körperverletzung bis hin zu Betteln und Hausieren. Auch das Thema Postbote, das Feinbild für den Hund schlechthin, kommt nicht zu kurz und wird schlüssig erklärt mit der Feststellung: Ihr lieben Postboten, ab sofort sollte Futter zur Grundausstattung, des täglichen Botengangs zählen. Es gilt, die Sprache des Hundes zu lesen und zu lernen, getreu der Maßgabe, dass Integration nur funktionieren kann, wenn die Sprache beherrscht wird. Dann wird aus "immer öfter", wie im Werbespot zu hören ist, das Motto "immer". Wobei - eine Einschränkung gibt es dennoch: Auf keinen Hund ist zu 100 Prozent Verlass, aber 95 Prozent Verlässlichkeit sind schon drin.

