Messerstecherei vor Heiligabend beschäftigt erneut Gericht Rastatt (mo) - Videoaufnahmen einer Überwachungskamera in der Rastatter Schloss-Galerie entschieden jetzt eine Verhandlung vorm hiesigen Amtsgericht. Die Aufzeichnungen beginnen noch stimmungsvoll. Der Eingangsbereich in der Bahnhofstraße präsentiert sich weihnachtlich dekoriert. Ausgestellte, liebevoll von fleißigen Händen gefertigte Lebkuchenkrippen reihen sich aneinander. Es herrscht geschäftiges Treiben an diesem 23. Dezember 2016. Doch plötzlich wird das vorweihnachtliche Stimmungsbild empfindlich gestört. Eine Gruppe junger Menschen gerät aneinander. Die Kamera zeichnete ein Geschubse auf. Plötzlich holt ein heute 23-Jähriger zu einem kräftigen Faustschlag aus. Der Angegriffene, ein 15-Jähriger, stürzt nach hinten, ist aber nicht getroffen worden. Spannung liegt in der Luft. Ein Sicherheitsmann der Schloss-Galerie versucht, die Situation zu beruhigen. Das gelingt ihm, wenn auch nur vorübergehend. (mo) - Videoaufnahmen einer Überwachungskamera in der Rastatter Schloss-Galerie entschieden jetzt eine Verhandlung vorm hiesigen Amtsgericht. Die Aufzeichnungen beginnen noch stimmungsvoll. Der Eingangsbereich in der Bahnhofstraße präsentiert sich weihnachtlich dekoriert. Ausgestellte, liebevoll von fleißigen Händen gefertigte Lebkuchenkrippen reihen sich aneinander. Es herrscht geschäftiges Treiben an diesem 23. Dezember 2016. Doch plötzlich wird das vorweihnachtliche Stimmungsbild empfindlich gestört. Eine Gruppe junger Menschen gerät aneinander. Die Kamera zeichnete ein Geschubse auf. Plötzlich holt ein heute 23-Jähriger zu einem kräftigen Faustschlag aus. Der Angegriffene, ein 15-Jähriger, stürzt nach hinten, ist aber nicht getroffen worden. Spannung liegt in der Luft. Ein Sicherheitsmann der Schloss-Galerie versucht, die Situation zu beruhigen. Das gelingt ihm, wenn auch nur vorübergehend. Denn eine Stunde später treffen die Kontrahenten dort erneut aufeinander. Und nun eskaliert die Situation und endet gar mit einem Verbrechen. Der 15-jährige Jugendliche hat mittlerweile "aufgerüstet" und in einem Geschäft ein Messerset gestohlen. Und nun versetzt er demjenigen, der ihn zuvor zu schlagen versuchte, einen Messerstich in den Oberkörper. Der Fall sorgt einen Tag vor Heiligabend für große Aufregung. Am 30. Juni dieses Jahres wurde der 15-Jährige in nichtöffentlicher Sitzung von der Dritten Großen Jugendkammer des Landgerichts Baden-Baden wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung, Diebstahls mit Waffen und Sachbeschädigung zu einer Jugendstrafe von drei Jahren verurteilt. Diese sitzt er derzeit in der Justizvollzugsanstalt für Jugendliche in Adelsheim ab. Die von der Überwachungskamera dokumentierte Vorgeschichte beschäftigte nun das Amtsgericht. Die Anklage beschuldigte den 23-Jährigen der versuchten Körperverletzung. Ohne rechtfertigenden Grund habe er den 15-Jährigen angegriffen. Doch als grundlos, so der Angeklagte, sah er sein Verhalten nicht. Er habe erst zugeschlagen, als er eine Klinge in der Hand des 15-Jährigen sah. Daraufhin wurden im Gerichtssaal gründlich und aufmerksam die Videoaufzeichnung studiert. Und da war für alle Prozessbeteiligen klar erkennbar, dass der 15-Jährige bereits in dieser Situation ein Taschenmesser gezogen hatte. Weiter war zu erfahren, dass es der 23-jährige Angeklagte gewesen ist, der eine Stunde später von dem Messerstecher so schwer verletzt wurde. Und so erging die Anregung, das Verfahren gegen ihn einzustellen. Doch der Staatsanwalt wollte dem nur unter der Bedingung zustimmen, dass der Beschuldigte einen Geldbetrag von 150 Euro an die "Freiburger Vereinigung zur Hilfe für psychisch kranke Kinder" bezahlt. Dazu zeigte sich der 23-Jährige bereit. Damit wurde das Verfahren vorläufig eingestellt. Endgültig erst dann, wenn das Geld überwiesen ist.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben