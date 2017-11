Schillers Klassiker wird nicht langweilig

Rastatt - Schillers Drama "Kabale und Liebe", 1784 uraufgeführt, verliert auch in seiner neuesten Aufführung durch das Ensemble 99 nichts an seiner kraftvollen Aussage und Sprache. War es einst ein Paradebeispiel für die Periode des Sturm und Drang, das die gesellschaftlichen Umbrüche Ende des 18. Jahrhunderts thematisierte, stellen sich heute die Fragen: Mit welchen Intrigen hält sich ein Despot an der Macht oder hat die Liebe über den eigenen Stand hinaus eine Chance?

In einem undemokratischen Ständestaat, in dem ein Herzog absolutistisch und verschwenderisch regiert, verliebt sich Ferdinand von Walter, adeliger Sohn des Präsidenten, inbrünstig in Luise Miller, die einzige Tochter eines ehrbaren, aber bürgerlichen Musikers. Ferdinand, kongenial gespielt von Philipp Erben, ist ein leidenschaftlicher und egozentrischer Charakter, der gegen die gesellschaftlichen und sittlichen Zwänge aufbegehrt. Luise Miller, ergreifend und textsicher dargestellt von Julia Kreutzer, im Bewusstsein ihres niederen Standes und religiös erzogen, verliebt sich in ihn trotz anfänglichen Zögerns. Während ihre Mutter, dargestellt von Jutta Kuhn-Bittner, die Verbindung gutheißt, ist sie dem Vater ein Dorn im Auge.

Regisseur Timo Treiber reduziert die Inszenierung auf die notwendigen Handlungsstränge und Charaktere, um den jeweiligen Darstellern mehr Raum zur Entwicklung zu geben. Das Bühnenbild spiegelt die damalige gesellschaftliche Ordnung wieder. Links das spärliche Wohnzimmer der Familie Miller, in der Mitte der Bühne ein Schreibtisch, dahinter an der Wand ein projiziertes buntes Herz, das das Auge des Zuschauers einfängt, und rechts auf einem erhöhten Podest der goldene Regierungsstuhl des Präsidenten von Walter. Klaviermusik mit Stücken unter anderem aus dem Film "Amélie", Beethovens Fünfte oder das Lied "Die Gedanken sind frei", gefühlvoll interpretiert von Lea Oestreicher, lässt zusätzlich die Intensität der Szenen spüren.

Weitere Begegnungen mit Ferdinand stürzen Luise in einen Konflikt zwischen ihrer wachsenden Zuneigung zu ihm und der Erwartungshaltung ihres Vaters, mit derbem Zungenschlag glaubwürdig gespielt von Eckhard Kleinbub, die gottgewollten gesellschaftlichen Schranken nicht zu durchbrechen.

Die Liebe der beiden durchkreuzt auch die Pläne des Vaters von Ferdinand, dem Präsidenten von Walter. Um seine Machtposition am Hofe des Fürsten zu festigen, plant er bereits eine Hochzeit zwischen der Mätresse des Herzogs, Lady Milford und seinem Sohn. Die Interpretation des machthungrigen und bösartigen Charakters wird glaubwürdig dargestellt von Michael Krauth.

Mit Intrigen und Heimtücke, der eigentlichen Bedeutung des Wortes "Kabale", und mit der Hilfe seines heuchlerischen Sekretärs Wurm, herrlich niederträchtig gespielt von Niclas Findling, gelingt es dem Vater Eifersucht und Rachegelüste zwischen Ferdinand und Luise zu säen. Hofmarschall von Kalb verkörpert eine weitere Schachfigur im Dienste des Präsidenten. Albrecht Dickmann ist in dieser Rolle ein wahrer Farbtupfer in seinem mit Comics bedruckten Anzug. Der Herzog tritt als Bühnencharakter nicht in Erscheinung, obwohl seine Politik und das Leben an seinem Hof Einfluss auf alle Figuren in diesem Drama hat. Mitgefühl empfindet das Publikum, wenn Lady Milford ihre tragische Lebensgeschichte erzählt, der Abscheu und der Annehmlichkeiten des höfischen Lebens und der unerfüllten Liebe zum Regenten. Yvonne Mörmann gibt ihrer Lady Milford eine beeindruckende Tiefe.

Kraftvoll ist die Sprache. Schillers Deutsch ist derb und hingebungsvoll und arrogant und alles dazwischen. Ein wahrer Kontrast zu den heutigen verkürzten Sätzen in den sozialen Netzwerken. Ein Klassiker der deutschen Literatur, transportiert in die Moderne, kurzweilig inszeniert mit einem spielfreudigen Ensemble, das keine Minute Langeweile aufkommen lässt. Es ist diesem Theaterstück zu wünschen, dass auch Schüler den Weg in die Reithalle finden.

Weitere Vorstellungen finden heute und morgen sowie am 16., 17. und 18. November jeweils um 20 Uhr statt sowie am 19. November um 18 Uhr. Reservierungen: (07222) 789800. 20 Minuten vor Beginn gibt es eine Einführung.