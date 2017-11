Kinder wissen schon viel über neuen Rektor

Beate Schlampp als Sprecherin des Kollegiums konnte eine illustre Gästeschar begrüßen, darunter Schulrätin Carmen Huber, von der das Persönlichkeitsprofil weiter ausgefüllt wurde. Scheid wurde demnach 1976 in Saarbrücken geboren, sammelte als Referendar in Forbach im Murgtal Berufserfahrung, wechselte nach Rheinland-Pfalz an Schulen in Bad Bergzabern und Ludwigshafen. Forbach blieb Wohnsitz. Sein 2010 gestellter Antrag auf Rückkehr an einen weniger weit entfernten Arbeitsplatz in Baden-Württemberg wurde 2011 mit einer Stelle an der Schillerschule in Karlsruhe erfüllt, wo er 2012 Konrektor wurde. Scheid habe sich in einem Dutzend Nebenjobs pädagogischer Art engagiert, gehe seiner Arbeit "respektvoll, vorbildlich und gewissenhaft" nach.

Seit 2016 lebt Scheid mit seiner Familie in Durmersheim. Seine Bewerbung um die Schulleiterstelle in Würmersheim sei "wunderbar" gewesen, freute sich Huber angesichts des Umstands, dass man "händeringend" nach männlichen Kollegen für Grundschulen suche. Während der Chor in seinem zweiten Auftritt den Rektor dafür gewinnen wollte, sich frei nach Pippi Langstrumpf die Schule und die Welt so zu machen "wie sie uns gefällt", betonte Bürgermeister Andreas Augustin, dass die Gemeinde stets bemüht sei, den Bildungsstätten "möglichst alle Träume zu erfüllen". Geld aber sei nicht alles. "Der Schlüssel ist immer der Mensch", war sich Augustin sicher, dass mit Scheid die richtige Wahl getroffen wurde.

Auch Ortsvorsteher Helmut Schorpp äußerte sich voller Zuversicht, dass es Scheid gelingen werde, im "magischen Dreieck" der Ansprüche von Eltern, Schülern und Kollegium eine Balance herzustellen. Die Elternbeiratsvorsitzende Silke Kettler und die Fördervereins-Vorstandsfrauen Barbara Weißmann und Astrid Müller versorgten den Schulchef mit einem Carepaket voller Mittelchen für Nerven, Hirn und einem Fläschchen "Frustschutz". Als Vertreter der Schulleiterkollegen sprach Hardtschul-Rektor Volker Arntz, der in Scheid einen "Menschen mit guter Ausstrahlung" sah. Die Arbeit mit Kindern sei ein "Riesenprivileg", das man nicht jeden Tag spüre, sich aber in der Entwicklung der Schützlinge zeige.

Nach einem Kanon-Sprechgesang der Abschlussklassen drückte das Lehrerkollegium seine Erwartungen ebenfalls musikalisch aus: "Ein neuer Rektor ist wie ein neues Leben". Der unter anderem mit einer Riesen-Schultüte beglückte Vorgesetzte illustrierte seine Auffassung von einer harmonischen Schulgemeinschaft mit einem Puzzle. Das ineinandergreifende Bild ließ Scheid unvollendet, um so den Wunsch nach gemeinsamer Weiterentwicklung zu verdeutlichen. Was dem offiziellen Teil folgte, hatte der von Saskia Vogelmann-Ganz instruierte Chor am Anfang schon verraten: "Hinterher gibt's Jamjam".