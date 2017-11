Alte "Haus"-Zeiten leben nochmals auf

Rastatt - Die Sitzplätze im Kellertheater reichten nicht aus für alle, die am Samstag zu der Veranstaltung "Das HAUS, der Hund und das Leben" in der städtischen Reihe "Rastatter schnatzen von früher" kommen wollten. Viele mussten draußen bleiben, es war, als ob die zahlreichen Alt-Achtundsechziger in der Stadt und deren Freunde und Bekannte nur darauf gewartet hätten, sich endlich einmal wieder in einem engen Keller zu treffen, wie früher in der engen Teestube des "Hauses" im Dörfel.

"46 Jahre ist das jetzt her" begrüßte Edgar Fries die Besucher, ein Bewohner der ersten Stunde und Mitorganisator des Abends. Fries blickte zurück auf die Anfänge in den 70er Jahren, als das zu diesem Zeitpunkt eigentlich unbewohnbare Gebäude in der Ritterstraße 22 angemietet wurde. Bilder aus diesen Tagen zeigen zum Beispiel eine nicht beheizbare Toilette in einem unverputzten engen Raum. "Wir waren damals zu zwölft", verdeutlichte Fries die offensichtlich hygienischen Nöte, die damals noch herrschten und die sich langsam verbesserten, als auch Handwerker unter den Mitbewohnern waren und Renovierungsarbeiten in Angriff nahmen.

Charly Haitz, der Gastronom und Sohn des damaligen "Haus"-Besitzers Albert, skizierte die Geschichte des Gebäudes, das 1905 von seinem Großvater gebaut worden war und der darin bis 1933 eine Mälzerei betrieb. Albert Haitz übernahm es im Jahr 1952, um es dann zunächst an den Favorite-Verlag zu vermieten, bevor es der Kreis junger Männer übernahm, die es allerdings offiziell erst einmal nur als Versammlungsort nutzten.

"Der Schrott-Kiefer", ein Altmetallhändler, hat uns damals die Malz-Tanks aus Stahl mit einem Schweißgerät zerlegt", erzählte Mitbewohner Hans Martin Niess. Unter dem Beifall der Gäste betonte er: "Albert hat immer zu uns gehalten", wovon man in der damaligen Zeit nicht ausgehen konnte, als "langhaarige Gammler" vor allem als arbeitsscheu und drogensüchtig galten. Dabei schickte irgendwann sogar das Jugendamt Jugendliche vorbei, weil bekannt war, dass die Hausbewohner versuchten, auch schwierigste Charaktere zu integrieren, ihnen ein Zimmer zur Verfügung stellten und sie ins WG-Leben einbezogen, wie Henning Köpp berichtete, der in diesen Jahren gemeinsam mit Hans Kiefer auch die Fußballmannschaft "Roter Stern Rastatt" gründete.

"Das Haus war zwischen 1972 und 1976 das große linke Projekt in Rastatt, erklärte Jürgen Hettel, der damals unter anderem in der Teestube Kriegsdienstverweigerer beriet. In dem vergleichsweise engen und niedrigen Raum fanden an den Wochenenden oft Konzerte statt, unter anderem erspielten sich gerade gegründete Rockbands wie die bis heute bekannte Gruppe Tush die notwendige Routine für Auftritte vor Publikum, oft und gerne gesehen war auch die Reggae-Truppe Flavour. Und Christiane Rösinger, die heute als Sängerin und Autorin in Berlin lebt, trat zum ersten Mal mit ihrer Band "Zwei Mark ungrad" auf. "50 Pfennig hat der Eintritt damals gekostet", erinnert sich Hans Kiefer. Und die hauseigene Theatergruppe führte unter anderem Werke des bereits verstorbenen Bewohners Rudolf Springer auf, der einmal für ein Stück über das Thema Drogensucht bei einem Wettbewerb mehrere Tausend Mark gewonnen hatte.

Michael Schreiber und Andreas Nock sorgten im Kellertheater für ein authentisches musikalisches Rahmenprogramm. Erst gegen Mitternacht machten sich die früheren Hausbewohner und ihre Fans auf den Weg, um in einem Lokal den aufgenommenen Gesprächsfaden über alte Zeiten weiter zu spinnen.