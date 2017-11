Fit bis ins hohe Alter durch ein "bewegtes Leben"

Rastatt - "Fit sein in jedem Alter" ist der Titel eines Artikels, den Eugen Metzger bis heute aufbewahrt. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse hat der 85-Jährige verinnerlicht und praktiziert. In Sachen Fitness dürfte er - trotz altersbedingter Einschränkungen - auch heute noch so manch Jüngerem etwas vormachen. Dies gilt genauso für Fritzkarl Streckel (81) und Waltraud Michel (79). Die drei Mitglieder des Rastatter Turnvereins (RTV) haben zum 50. Mal das Deutsche Sportabzeichen abgelegt und damit eine ganz besondere Leistung vollbracht - Metzger bereits 2016 in Silber, Streckel und Michel 2017 in Gold.

"Bewegung ist alles", lautet das Motto der drei Senioren. Sie selbst sind der beste Beweis dafür, wie wohltuend sich regelmäßige Bewegung über Jahrzehnte hinweg auf Körper, Geist und Psyche auswirkt. Sie sehen fit und jünger aus, als sie sind, sie wirken entspannt und ausgeglichen. Selbst bei gesundheitlichen Problemen scheint sich der gut trainierte Körper offenbar schneller zu regenerieren: "Ich wohne im vierten Stock. Ich bin schon bald nach meiner Hüftoperation auf Krücken die Treppen hochgestiegen", berichtet Streckel nicht ohne Stolz.

Eugen Metzger hat viele Jahre Leichtathletik betrieben, Zehnkampf absolviert und bis zu seinem 75. Lebensjahr noch in der Männerriege geturnt, wie er erzählt. Seine große Passion ist aber das Laufen, dem er seit Anfang der 60er-Jahre begeistert frönt.

Als der Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik noch berufstätig war, schnürte er fast jeden Abend die Laufschuhe und joggte durch die Natur. "Da bekommt man selbst nach einem stressigen Arbeitstag den Kopf frei und fühlt sich wie ein anderer Mensch", schildert er die positiven Auswirkungen. Auch heute noch läuft er dreimal die Woche, wenn die Strecken auch kürzer sind und das Tempo moderater - "ich brauche einfach die Bewegung", betont er.

Die braucht auch Fritzkarl Streckel, der im Wasser in seinem Element war. "Ich war Wettkampfschwimmer", berichtet er, machte aber auch auf dem Tennisplatz eine gute Figur. Eine Wette unter Kegelbrüdern habe ihn zum Sportabzeichen gebracht, "alle wollten mitmachen, durchgezogen haben es natürlich nicht alle", erzählt der heutige Ehrenvorsitzende des Stadtausschusses für Sportvereine schmunzelnd. Er schon. "Mir hat es so viel Spaß gemacht, dass ich jedes Jahr wieder dabei war." Großen Gefallen an der sportlichen

Herausforderung fand auch Waltraud Michel, die seit 1964 die Gymnastikstunden beim RTV besucht. "Mein Ehemann machte damals auch beim Sportabzeichen mit, da habe ich einen besonderen Ehrgeiz entwickelt", sagt sie lachend. Jahr für Jahr stellte sie sich darauf hin wieder aufs Neue den Anforderungen - stets mit dem Ziel, das Bestmögliche zu erreichen. "Gold" sollte es unbedingt auch beim 50. Mal sein - "das ist Ehrensache", betont auch Fritzkarl Streckel. Daher habe er besonders eisern trainiert in diesem Jahr. "Ich war vorher 60 Mal im Freibad und bin insgesamt 30 Kilometer geschwommen." Streckel und Michel widmen ihr Jubiläumssportabzeichen übrigens RTV-Urgestein Kurt Bauer, der die Sportabzeichen-Aktion vor über 50 Jahren ins Leben gerufen hat. Der RTV sei damit der erste Verein in Rastatt mit diesem Angebot gewesen.

Aktuell wird die Sportabzeichengruppe im RTV von Michael Riedl geleitet. Sie trainiert jedes Jahr über die Sommermonate, am Ende legen die Teilnehmer dann gemeinsam die Prüfungen ab. "Man trifft sich, es sind Jung und Alt dabei, es macht einfach Spaß", schildert Waltraud Michel die motivierenden Übungseinheiten auf dem Sportplatz.

Fitness, Technik, Geschicklichkeit

Das Deutsche Sportabzeichen ist die höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports und wird als Leistungsabzeichen für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit verliehen. Höchstleistungen werden nicht gefordert, es geht um Fitness, Geschicklichkeit, Technik - und Übung macht ja bekanntlich den Meister. "Sich sportlich zu betätigen, heißt auch, sich ein bisschen zu plagen", weiß Eugen Metzger. Schließlich ist der Weg das Ziel, und der Weg zum Sportabzeichen soll auch Freude an der regelmäßigen Bewegung wecken.

Je nach erbrachter Leistung, die nach Altersstufen, Geschlecht und Leistungsklassen gestaffelt ist, kann das Deutsche Sportabzeichen in Bronze, Silber oder Gold errungen werden. Die Übungen, wobei auch der Schwimmnachweis erforderlich ist, sind in den Kategorien Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination zu erbringen. Dabei gibt es mehrere Wahlmöglichkeiten. Bei der Koordination etwa sind Hochsprung, Weitsprung, Schleuderball oder Seilspringen möglich. Früher waren die Regularien noch etwas anders.

"Es war schwieriger, weil es nicht die große Auswahl gab", blickt Metzger zurück. So stand seinerzeit beispielsweise noch Pferdsprung auf dem Plan - was nicht unbedingt jedermanns Sache ist. Und ein Trainingsprogramm wie heute gab es damals auch noch nicht.

Der 85-Jährige ist am Überlegen, ob er noch einmal zum Sportabzeichen antreten wird, denn er hat eigentlich sein Ziel erreicht: "Ich wollte der Erste in Rastatt sein, der das 50. hat. Das habe ich geschafft," freut er sich über sein "Silbernes" und schwärmt noch heute von der Ehrung des Kultusministeriums, die vor wenigen Wochen in Stuttgart stattfand.

"Es war eine große Ehre für mich."

Streckel und Michel indes schließen weitere mögliche Teilnahmen nicht aus, wenngleich das 50. Sportabzeichen natürlich der Höhepunkt für sie ist und bleiben wird. "Alles Weitere ist Zugabe", betont die 79-Jährige.

Unabhängig davon wollen sich alle drei weiter bewegen - laufen, wandern, Rad fahren oder Gymnastik machen - jeder nach seinem Gusto,, weil's einfach gut tut. "Wenn man Sport treibt, lebt man nicht unbedingt länger, aber man stirbt gesünder", meint Fritzkarl Streckel augenzwinkernd.