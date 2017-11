Ideen für Rastatts Kombibad

Alle Ideen wurden auf verschiedenfarbige Karten notiert und an Pinnwänden angebracht. Einig waren sich offenbar alle Teilnehmer, dass es in dem Bad mindestens vier 50-Meter-Bahnen geben sollte. Wichtig schien den meisten, dass - sollte das Kombibad auf dem Gelände des jetzigen Freibads entstehen - der dortige Baumbestand und die Liegewiesen in ihrer jetzigen Form erhalten bleiben.

"Die Natur ist uns wichtig, und die Bäume sind wertvolle Schattenspender", war von einigen Teilnehmern zu hören. Gefordert wurde, dass alle Bereiche behindertengerecht ausgebaut werden, also auch mit Rollstühlen gut zu erreichen sein müssten. Den Beachvolleyball- und den Fußballplatz wollen einige an die Außenbereiche des Bads verlegen, damit sie auch unabhängig von einem Schwimmbadbesuch genutzt werden können.

Favorisiert wurden zudem insgesamt drei Rutschbahnen, "aber nicht auf Kosten der Schwimmer", verlangten einige. Den Saunabereich wünschen sich offenbar die meisten "wie im Alohra", also nicht als Erlebnisbereich, sondern vergleichsweise schlicht. Für einige war es wichtig, dass eine Bushaltestelle vor dem jetzigen Natura gebaut wird und einsehbare Fahrradstellplätze entstehen. Für wünschenswert halten einige Teilnehmer zudem eine Gaststätte, die aus dem Bad-Innenbereich erreicht werden kann. Diese sollte gesunde Alternativen zu Fast Food anbieten, allerdings sollte es auch möglich sein, sich selbst zu versorgen, also Essen und Getränke mitzubringen.

Unter den Teilnehmern des Workshops war auch Hermann Hartmann, Mitbegründer der Bürgerinitiative Pro Natura zum Erhalt des Freibads. Am Rande des Workshops erklärte er gegenüber dem Badischen Tagblatt, die Öffentlichkeit hätte viel früher einbezogen werden müssen. Rastatt müsste sich zudem zwei Bäder leisten und dabei das Freibad Natura in seiner jetzigen Form erhalten. Er sei als Privatmann gekommen und wolle sich an der Gestaltung des Kombibads beteiligen. In dem Workshop habe er allerdings eine Diskussion über den Standort des Kombibads vermisst, "davon hängt viel ab", so Hartmann. Außerdem sei ihm aufgefallen, dass die zahlreichen anwesenden Jugendlichen offenbar fast alle Vereinen oder anderen Organisationen angehörten. "Ich vermisse die freie Jugend", sagte er.

Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch zeigte sich dagegen zufrieden mit der Beteiligung am Workshop. "Ich bin froh, dass die Bürger nicht nur ihr Wunschdenken äußern, um dieses dann von den Politikern umsetzen zu lassen, sagte er dem BT und ließ damit anklingen, dass Meinungsfindungsprozesse wie Workshops den Politikern ihre Entscheidungen erleichtern. Pütsch lobte zudem die Toleranz der Teilnehmer im gegenseitigen Umgang, trotz zum Teil widerstrebender Interessen. "Jeder gönnt dem anderen seinen Teil", betonte er.

Der Arbeitskreis Bäder soll jetzt die Ergebnisse des Workshops zusammenfassen und eine Empfehlung für den Gemeinderat erarbeiten. "Vor der endgültigen Entscheidung werden sich die Bürger aber nochmals äußern können", versprach der OB.