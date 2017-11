In Luisenstraße ist Land in Sicht Kuppenheim (sawe) - In der Luisenstraße in Kuppenheim ist Land in Sicht: Bis spätestens Ende des Jahres soll die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Bauarbeiten sollen dann im Januar 2018 komplett abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 940 000 Euro, die Maßnahme wird über das Sanierungsprogramm "Murgvorstadt/Wörtel" gefördert. In der Luisenstraße, die sich in einem der ältesten Viertel Kuppenheims befindet, wurde die komplette Kanalisation in Trennsystem umgestellt, es wurden neue Wasserleitungen und in Teilbereichen auch Gas- und Stromleitungen neu ge- und verlegt sowie Leerrohre für Telekommunikationsleitungen auf der gesamten Straßenlänge eingebracht. Auch der Straßenraum wird neu gestaltet. Die Arbeiten, die in vier Bauabschnitten vonstatten gehen, hatten Mitte August 2016 begonnen und sollten eigentlich im März beendet sein. Doch unvorhergesehene Erschwernisse sorgten für erhebliche Verzögerungen, teilte die Stadtverwaltung auf BT-Nachfrage mit. So lagen in dem alten Straßenzug beispielsweise Leitungen, wo sie nicht sein sollten, und es wurden zusätzliche Leitungsverlegungen erforderlich. Die ersten beiden Bauabschnitte sind mittlerweile abgeschlossen, der vierte wurde jetzt dem dritten vorgezogen, damit die Straße bis zum Jahresende wieder befahrbar wird - bei günstiger Witterung und zügigem Arbeitsfortschritt möglicherweise schon bis Mitte Dezember. Als letzte Maßnahme steht dann noch die Stichstraße zur Schule an.

