Mehr Begleitprogramm, aber weniger Ausstellungen

Deshalb hat der Kulturausschuss des Gemeinderats am Montagabend einstimmig beschlossen, künftig nur noch zwei Ausstellungen im Jahr anzubieten und das Geld lieber ins Drumherum zu stecken. Pro Jahr wurden bisher drei Ausstellungen gezeigt, die insgesamt durchschnittlich 2873 Besucher je Jahr anziehen. Besonders im Hinblick auf die steigende Zahl von Tagestouristen hat man sich bei der Stadt über diese Zahl Gedanken gemacht. Eine steigende Besucherzahl sei nicht nur ein gutes Stadtmarketing, sondern habe auch den Effekt, dass mehr Menschen Kunst vermittelt werden kann. Die Erfahrung bei anderen Museen habe gezeigt, dass vor allem ein attraktives Begleitprogramm in die Ausstellungen zieht.

Drei Ausstellungen pro Jahr sind laut Stadtverwaltung mit hohem Aufwand für Planung und Organisation sowie Auf- und Abbau verbunden. Jährlich 19000 Euro lässt sich das Rathaus die drei Ausstellungen kosten. Ein Drittel davon, also rund 6300 Euro, soll künftig in das erweiterte Begleitprogramm sowie in Werbung und Öffentlichkeitsarbeit fließen. Unterm Strich sollen die Kosten also gleich bleiben.

Besonders Kinder und Jugendliche will man für die Fruchthalle gewinnen. Die Verantwortlichen denken an themenbezogene Führungen, Vorträge von Künstlern sowie musikalische, tänzerische und schauspielerische Darbietungen, auch in Kooperation mit der Städtischen Musikschule und örtlichen Vereinen.

Außerdem ist geplant, zu bestimmten Anlässen freien Eintritt zu gewähren, was offenbar gut ankommt. Denn als es im August dieses Jahres vier Wochen lang freien Eintritt in die städtischen Museen gab, strömten insgesamt 1152 Menschen in Fruchthalle, Stadtmuseum und Riedmuseum. Im Durchschnitt der drei Vorjahre waren es für den August nur 312. Im Fall der Fruchthalle war der Zuwachs besonders deutlich. Stadtrat Gerhard Schauppel (CDU) regte an, darüber nachzudenken, ob die Stadt nicht überhaupt auf Eintritt in ihre Museen verzichten könnte. In der Tat hat es das früher schon gegeben: Bis 1. Juli 2005 war der Eintritt in die städtischen Museen frei. Ab dann kostete er einen Euro und wurde 2010 auf drei Euro (ohne Ermäßigung) erhöht. Bürgermeister Arne Pfirrmann versprach, diese Frage zu gegebener Zeit zu diskutieren, erinnerte aber daran, dass die Stadt gehalten sei, für Leistungen auch Entgelte zu verlangen.

Im kommenden Jahr ist jedenfalls für die Dauer der Jubiläumsausstellung für die Fruchthalle freier Eintritt geplant. Die Ausstellung soll vom 17. Februar bis zum 30. September 2018 verschiedene Exponate der Sammlung Rastatt im Wechsel zeigen. Außerdem soll es einen filmischen Rückblick auf die vergangenen Ausstellungen geben. Das "Kabinett Westermann" wird für die Dauer der Jubiläumsausstellung auf den gesamten Bereich im hinteren Obergeschoss erweitert und dort eine Sonderausstellung mit Werken des Phantastischen Realismus aus der Sammlung Westermann gezeigt. Für die Jubiläumsausstellung ist flächendeckende Öffentlichkeitsarbeit und Plakatwerbung in den Regionen Karlsruhe bis Offenburg, Mannheim und Freiburg sowie die Einbeziehung des SWR vorgesehen. Die Stadt rechnet mit Mehrkosten für die Jubiläumsausstellung von 15000 Euro und hofft auf Sponsoren.