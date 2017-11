Sportplatz soll Neubaugebiet weichen

Elchesheim-Illingen - Für die Gemeinde ist der FV Rot-Weiß Elchesheim "ein vorbildlich sportlich erfolgreicher und mit viel ehrenamtlichem Engagement aller Mitglieder geführter Verein". Er sei "ein äußerst wichtiger Bestandteil unserer Dorf- und Sportgemeinschaft". Mit dieser Erklärung beginnt eine Stellungnahme des Gemeinderats zu den Vorgängen um den Wunsch des Vereins nach einem zusätzlichen Trainingsplatz und der Berichterstattung darüber im Badischen Tagblatt.

Das Anliegen, einen zusätzlichen Trainingsplatz zu schaffen, war in der Bürgerfragestunde der Gemeinderatssitzung am 9. Oktober durch einen Vertreter des Fußballvereins zur Sprache gebracht worden. In den anschließenden Pressberichten sehen Bürgermeister Rolf Spiegelhalder und das Ratgremium "den tatsächlichen Beratungsverlauf" nicht richtig wiedergegeben. Als Reaktion darauf verlas Spiegelhalder in der Sitzung am 6. November eine Erklärung, die er am Tag danach vorläufig wieder zurückzog, um sie zu ergänzen. Die Endfassung ist mit fünf Seiten fast doppelt so lang. Sie wird mit der eingangs zitierten Feststellung eingeleitet. Es folgt die Chronologie der Sportstättenplanung der Kommune, die demnach 2013 mit "bilateralen Gesprächen" der Verwaltung mit dem Rot-Weiß Elchesheim und dem FC Illingen begann.

Es wird an eine Standortuntersuchung erinnert, über die nach einer Klausurtagung des Gemeinderats im Mai 2015 in öffentlicher Sitzung informiert wurde. In der Studie wird unter vier Möglichkeiten das Gelände des FC Illingen als das für eine "zukunftsfähige Sportanlage" am besten geeignete und mit Kosten von 1,4 Millionen Euro als die mit Abstand günstigste Alternative bewertet. Ein Umbau des Areals des FV Elchesheim ist mit 2,5 Millionen Euro bewertet. In beiden Kalkulationen ist mit jeweils 760000 Euro der Neubau eines Vereinsheims sowie mit 650000 Euro eine neue Festhalle enthalten.

Die höheren Kosten in Elchesheim haben ihren Grund unter anderem in der Verlegung des derzeitigen Hauptplatzes, die notwendig würde: Immerhin soll der Rasenplatz doch Teil eines Baugebiets werden, das der Erklärung der Gemeinde zufolge "in den nächsten fünf Jahren" entwickelt werden soll. Laut Chronologie wurde das Sportstätten-Thema im Oktober 2014 bei einem Treffen des Gemeinderats und beider Vereine erörtert und im April 2015 auf einer Mitgliederversammlung des FV Elchesheim vorgestellt.

Der Gemeinderat habe im April 2015 die Verwaltung beauftragt, mit beiden Vereinen Gespräche über die Sportstättenfrage und eine Fusion zu führen. Trotz "mehrfacher Aufforderung" an den FV-Vorsitzenden Dieter Link (der auch Mitglied des Gemeinderats ist) sei das Gespräch nicht zustande gekommen, heißt es.

Der Chronik zufolge fand im Juli dieses Jahres eine nichtöffentliche Gemeinderatssitzung mit Vertretern des FV Elchesheim statt, in der beschlossen worden sei, mit dem FC Illingen zu verhandeln, um dessen Hartplatz zu einem Rasentrainingsplatz für den FV Elchesheim umzubauen, die Kosten sollen die Elchesheimer Fußballer tragen. Nach der Sitzung habe einer der Elchesheimer Repräsentaten gegenüber dem Illinger Vorsitzenden erklärt, dass der FV Rot-Weiß nicht nach Illingen gehen werde. Dieser Vorfall wurde in der Ratssitzung am 9. Oktober von Spiegelhalder angesprochen. Der Gemeinderat beklagt in seiner Erklärung sinngemäß, dass der Verein mit wechselnden Sprechern auftrete.

In der Pressemitteilung heißt es, dass Rat und Verwaltung seit 2015 "in vielzähligen" Zusammenkünften "die klare Absicht" bekundet haben, den FV Elchesheim auf dem Gelände des FC Illingen "anzusiedeln". Eine Nachfrage unserer Zeitung beim FC ergab, dass die Illinger Seite dazu bereit wäre. Mit Verweis auf die Baugebietspläne wird in der Erklärung betont, dass die Verlagerung des Elchesheimer Rasenplatzes "zwangsläufig in den nächsten Jahren" erforderlich werde.

Die Erklärung schließt mit der Hoffnung, dass "die Vereinsführung des FV Rot-Weiß Elchesheim" sich zur "Fortsetzung der Verhandlungen" bereiterkläre und "konstruktiv" an der Sportstättenplanung mitarbeite. Wie der Appell ankommt, wird sich am Freitag um 19 Uhr zeigen. Dann findet die Mitgliederversammlung des FV Rot-Weiß Elchesheim statt.