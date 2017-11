Dehmelt: "Sitzen auf heißen Nadeln" Von Sabine Wenzke Hügelsheim - Die Sanierung der Schwarzwaldhalle in Hügelsheim dauert länger als geplant. Ursprünglich sollte das 650 000 Euro teure Projekt bereits Ende Oktober fertiggestellt sein. Jetzt hofft die Gemeinde, dass die Arbeiten bis Weihnachten so weit vollbracht sind, damit im neuen Jahr gleich wieder Veranstaltungen stattfinden können wie etwa der Neujahrsempfang Anfang Januar. Keine Weihnachtsfeier indes wird es in diesem Jahr wegen der laufenden Bauarbeiten für die Senioren in Hügelsheim geben, wie Bürgermeister Reiner Dehmelt in der Ratssitzung am Montag bedauerte, in der weitere Arbeitsvergaben für die Schwarzwaldhalle auf der Tagesordnung standen. "Wir haben keine Alternative", meinte er sichtlich geknickt. Deswegen sei die Weihnachtsfeier nun in Winterfeier unbenannt worden und soll am 13. Januar stattfinden. "Wir sitzen hier auf heißen Nadeln", meinte Dehmelt mit Blick auf den definitiven Fertigstellungstermin, der immer noch mit einem großen Fragezeichen versehen ist. Bereits zweimal sei man von der Firma, die für den Schallschutz in der Mehrzweckhalle sorgen soll, "versetzt" worden, nannte Dehmelt den Grund für die Verzögerung. Dadurch hinken nun auch andere Gewerke hinterher. Der Architekt habe der Firma jetzt eine Frist gesetzt, hieß es am Sitzungsabend. Mit den Arbeiten in der Halle, die grundlegend saniert wird und unter anderem einen neuen Boden, neue Fenster, Akustikdecke und LED-Beleuchtung erhält, war Ende Mai begonnen worden. Im Zuge der Maßnahme sollen auch die Bühne, die Bühnenbeleuchtung sowie die Beschallung auf den Stand der Technik gebracht werden. Am Montag nun wurden Aufträge für eine neue Beschallung und eine neue Vorbühne vergeben. Es fand eine beschränkte Ausschreibung statt, drei Firmen wurden aufgefordert, ein Angebot abzugeben, bis zum Submissionstermin lag der Verwaltung ein einziges Angebot für rund 22050 Euro vor. Ausgeschrieben wurden neue Linienlautsprecher für die Halle, ein digitaler Systemcontroller, Verstärker Endstufe und digitales Mischpult, um die Beschallung zu optimieren. Das Ratsgremium beschloss außerdem, die alte Vorbühne gegen eine Scherenbühne auszutauschen, wie es die Verwaltung aus Sicherheitsgründen und wegen der Flexibilität vorgeschlagen hatte. Nach einem Angebot, das die Gemeinde von einer im Bühnenbau tätigen Firma eingeholt hatte, belaufen sich die Kosten dafür auf rund 5000 Euro. Vorgesehen ist eine Scherenbühne mit zwölf Einzelelementen (200 auf 100 Zentimeter Größe). Diese Elemente seien mit einem einfachen patentierten Bodenzugsystem fünffach höhenverstellbar. Des Weiteren beinhaltet das Angebot unter anderem eine variable Kastentreppe, Treppengeländer, Bühnengeländer sowie Stapel- und Transportwagen. CDU-Gemeinderat Marco Eberle bemängelte, das Angebot sei nicht ausreichend bei einigen Mengenangaben. Ortsbaumeister Elmar Sauter räumte ein, dass noch Nachverhandlungen nötig seien. Es habe sich dabei nicht um eine Ausschreibung, sondern lediglich um ein Angebot gehandelt, stellte er klar. Im Haushalt 2017 sind zwar keine Mittel für die Scherenbühne eingestellt, die Kosten können aber über die allgemeine Rücklage gedeckt werden.

