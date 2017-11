Lebensraum für Wildbienen

"Es sind oft vergleichsweise kleine Maßnahmen, die aber wichtige Puzzlestückchen darstellen bei der Vernetzung von Lebensräumen", verdeutlichte Baumann den Stellenwert des Projekts und ermunterte die beiden Bürgermeister Robert Wein (Bischweier) und Karsten Mußler (Kuppenheim), ihren Kollegen davon zu berichten. Wertvolle Lebensräume für Pflanzen und Tiere zu erhalten, sei "ein europäisches Ziel und keine spinnerte grüne Idee", betonte der Staatssekretär und bedankte sich bei den Rathauschefs, dass am Brettweg neuer Lebensraum für Zauneidechsen und Wildbienen entsteht. "Biotop-Verbundmaßnahmen können auf das Ökokonto gebucht werden", ergänzte Baumann. Bereits vor zehn Jahren hatte die Gemeinde am Brettweg ebenfalls auf einer Länge von 20 Metern die Böschung abtragen lassen, um neue Lebensräume für bedrohte Insektenarten zu schaffen.

Weitere Biotopverbund-Modellgemeinden im Land sind Backnang, Albstadt und Singen. Daneben wird das Entstehen von Biotopverbunden durch Projekte im Markgräfler Land, im Regionalverband Bodensee-Oberschwaben, im Biosphärengebiet Schwäbische Alb und durch Aktionen von BUND und NABU gefördert.

Wein bedankte sich bei seinem Kollegen Karsten Mußler, dass man gemeinsam als Nachbarschaftsverband in das Modellprojekt aufgenommen worden sei. Mußler meinte: "Wenn wir nicht anfangen und uns für die Artenvielfalt einsetzen, dann werden uns unsere Kinder und Enkel einmal fragen: Was habt ihr getan?" In Kuppenheim werden im Januar 2018 am Waldrand südlich des Schlosses Favorite mehrere Tümpel angelegt, um sie mit den Amphibienlebensräumen im Schlosspark zu vernetzen. Steffen Wolf vom Freiburger Institut für Naturschutz und Landschaftsanalyse hatte die vorbereitenden Untersuchungen für beide Vorhaben gemacht.

Nachdem der Staatssekretär behutsam mit der Baggerschaufel ins weiche Erdreich gegraben hatte, ging es weiter in die Ortsmitte. Die Linden neben dem Rathaus und in der Bahnhofstraße 19 wurden 1902 beziehungsweise 1917 gepflanzt und sind seit 1953 als Naturdenkmale ausgewiesen. Um diesen Umstand auch den Passanten ins Bewusstsein zu rufen, nagelten Wein und Baumann mit vereinten Kräften an jeden Baum ein entsprechendes Schild: "Bäume bewegen Menschen, sie sind für die Natur und den Menschen gut", urteilte Baumann. Landrat-Stellvertreter Dr. Jörg Peter bedankte sich bei der Gemeinde, dass die Linden "über Generationen hinweg gepflegt" wurden. Er könne sich vorstellen, dass das Landratsamt die 65 einzelnen und zwölf flächenhaften Naturdenkmale im Landkreis Rastatt in einer Broschüre dokumentiert.