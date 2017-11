2019 weniger Stände auf dem Marktplatz Rastatt (sl) - Sehr zufrieden ist Christina Hernold vom städtischen Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen mit der Bilanz des Stadtfests 2017, die sie am Montagabend dem Kulturausschuss des Rastatter Gemeinderats vorstellte. Die federführende Organisatorin des Fests lobte insbesondere die Zusammenarbeit mit den teilnehmenden Vereinen. Es gibt aber auch Verbesserungsvorschläge. Rund 106000 Euro hat die dreitägige Sause im Juli gekostet, nach Abzug der Einnahmen (vor allem aus Standgebühr und Sponsoring) bleibt unterm Strich ein Minus von knapp 85000 Euro. Das erweiterte Sicherheitskonzept (Straßenbarrieren durch Fahrzeuge und schwere Pflanzenkübel) habe sich bewährt, das Stadtfest verlief weitgehend friedlich - bis auf die massiven Drohungen, denen sich die Mitglieder des deutsch-türkischen Vereins "Die Brücke für den Dialog" aufgrund eines innertürkischen Konflikts ausgesetzt sahen. Die Stadt reagierte mit mehr Sicherheitspersonal (wir berichteten). Die Verantwortlichen denken schon an das Stadtfest 2019. Was soll beibehalten, was verbessert werden? Die Investition in ein hochwertiges Musikprogramm habe sich bewährt und den Charakter des Stadtfests im Lauf der vergangenen Jahre deutlich aufgewertet. Dieses Ziel soll auch weiterhin verfolgt werden. Erste Verpflichtungen von Bands würden bereits jetzt in die Wege geleitet. Auf dem Marktplatz standen Stände und Biergarnituren zu dicht gedrängt. Abhilfe soll eine zentral organisierte Bestuhlung schaffen. Dennoch will man 2019 vier bis fünf Stände weniger auf dem Marktplatz. Ob und wo Ausweichflächen geschaffen werden müssen, wird noch geprüft. Auch die Zuteilung der Standplätze an die Vereine will man überdenken, zudem die Standplatzvergabe an Vereine von auswärts. Einige Vereine klagten über schlechte Umsatzzahlen. Eigenbetrieb und Lenkungsgruppe für das Stadtfest wollen prüfen, ob reduzierte Gebühren oder der Wegfall der Umlage für die Nachtwache möglich sind. Bereits in diesem Jahr wurde die Standgebühr für abgelegene Standorte (Faneser Platz) halbiert. Wünschenswert fänden die Verantwortlichen ein noch einheitlicheres Erscheinungsbild der Stände und regen die Verwendung von Pagoden oder weißen Zelten an. Holzbuden oder Schankwagen müssten eingeschränkt werden. Die Organisatoren rechnen damit, dass sie 2019 mehr Geld benötigen: Um das derzeitige Niveau des Programms sowie der nochmals verbesserten Infrastruktur zu halten und um den weiter steigenden Anforderungen an das Sicherheitskonzept gerecht zu werden, ohne die teilnehmenden Vereine stärker zu belasten, werde eine Budgeterhöhung für das Stadtfest 2019 nötig sein.

