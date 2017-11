Neuer Treffpunkt am Schnittpunkt im Dorf

Bühl



Bosch investiert in Campus Bühl (jo) - Die Firma Bosch investiert rund 33 Millionen Euro in die Erweiterung ihres Bühler Werks. Errichtet wird ein Campus für rund 500 Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen der Entwicklung. Im Frühjahr oder Frühsommer 2919 soll Einzug gefeiert werden (Foto: jo). » Weitersagen (jo) - Die Firma Bosch investiert rund 33 Millionen Euro in die Erweiterung ihres Bühler Werks. Errichtet wird ein Campus für rund 500 Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen der Entwicklung. Im Frühjahr oder Frühsommer 2919 soll Einzug gefeiert werden (Foto: jo). » - Mehr