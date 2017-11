Landkreis will rote Laterne abgeben

(dm) - Um den ökologischen Landbau zu fördern, will die Landkreisverwaltung Rastatt eine Entwicklungsstrategie erarbeiten. Dafür erstellt das Landwirtschaftsamt nun eine Situationsanalyse in den Bereichen Erzeugung, Verarbeitung und Vermarkung, bei der auch Bereitschaft und Unterstützungsbedarf von Betrieben für eine Umstellung auf Ökolandbau ermittelt werden. Dies hat der Kreis-Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung am Dienstag einmütig beschlossen und ist letztlich das Ergebnis einer Initiative der Grünen-Kreistagsfraktion.

Diese hatte im Sommer, um "Bio" zu fördern, den Antrag gestellt, dass der Landkreis an der Wettbewerbsausschreibung "Bio-Musterregionen" des Landes Baden-Württemberg teilnimmt. Das tut er nun zwar nicht, weil, so die Erkenntnis der Verwaltung, der Aufwand dafür hoch, der Preis aber niedrig gewesen wäre. Dass dennoch Handlungsbedarf besteht, sahen auch Landrat Jürgen Bäuerle und die anderen Fraktionen so (weshalb die Grünen den Antrag zurückzogen, schließlich ging es ihnen nicht um einen Wettbewerb, so Sprecher Manuel Hummel, sondern um die Sache).

Immerhin hat der Landkreis Rastatt die rote Bio-Laterne inne: Mit einem Anteil von 2,4 Prozent ökologisch wirtschaftender Betriebe ist er Schlusslicht in Baden-Württemberg (6,4 Prozent Ökobetriebe). "Das gefällt mir nicht", so Bäuerle. Und soll sich künftig ändern. Zugleich wird in der Verwaltungsvorlage aber auch betont: Eine "nennenswerte" Steigerung des ökologischen Anbaus werde aufgrund der hiesigen Agrarstruktur "nur schwer möglich" sein. Die Region sei vom Ackerbau mit Schwerpunkt Mais geprägt, mit wenig Tierhaltung. Aufgrund der klimatischen Bedingungen in der Rheinebene seien Erträge von Getreide (außer eben Mais) und anderen Kulturpflanzen "unterdurchschnittlich". Dies stehe einem ökologischen Anbau entgegen, dessen Basis eine vielfältige Fruchtfolge ist. Der Antrag der Grünen-Fraktion habe indes Anlass gegeben, Überlegungen anzustellen und sich auf Projekte zur Unterstützung des ökologischen Landbaus und seiner Vermarktung zu verständigen, heißt es in der Verwaltungsvorlage.

Wie ein Bauer mit seinem Land umgeht, sei nämlich keine Privatsache, bekräftigte Hummel nochmals. Das Allgemeingut Umwelt sei vom Handeln der Landwirte abhängig, was immer wieder an entsprechenden Auswirkungen von Bodenbelastungen und Emissionen zu sehen sei - siehe PFC-Skandal -, und der ökologische Landbau daher von öffentlichem Interesse.