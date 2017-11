Startschuss für "Villa 36" fällt

Um die rund 1500 Quadratmeter große Grundfläche für das Mehrfamilienhaus in der Rastatter Straße auszuheben, mussten bereits vier Wochen vor dem Spatenstich schwere Bagger anrollen. Wenn alles nach Plan läuft, sollen die Mieter spätestens Anfang 2019 ihr neues Heim beziehen können. Zwölf barrierefreie Wohnungen mit einer Fläche von rund 45 bis 132 Quadratmetern werden entstehen. Genug Platz also für eine Gemeinschaft, bei der sich die Bewohner nachbarschaftlich bei ihrem alltäglichen Leben unterstützen können. Gerade für Senioren eigne sich dieses Angebot besonders gut, denn wenn die Kinder erstmal aus dem Haus sind, fühle man sich schnell einsam, so Heck-Fütterer. Kölmel, der seit 2009 auf die Vollendung seines Projekts hinfiebert, ist sichtlich erleichtert, dass der Bau mit dem symbolischen Spatenstich endlich besiegelt wurde: "Ich denke, dass sich die Bewohner untereinander alle gut verstehen werden." Schließlich habe man ja auch gemeinsam darüber abgestimmt, wer in die "Villa 36" einziehen darf, so Kölmel.

Mittlerweile sind - bis auf eine - alle Wohnungen besetzt. Neben überwiegend 50- bis 70-jährigen, wird auch eine Familie mit einem dreijährigen Kind in der "Villa 36" ein neues Zuhause finden.

Auch Braun ist stolz auf das generationenübergreifende Projekt. Für Bietigheim sei es eine Erweiterung des Seniorenangebots. Gleichzeitig würden durch den Umzug einiger älterer Bietigheimer in die "Villa 36" auch wieder Wohnungen und Häuser für die jungen Familien im Ort frei werden.