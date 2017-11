"Das Beste, was wir jemals hatten"

Durmersheim - In der Ju-Jutsu-Abteilung des TuS Durmersheim können Nachwuchssportler seit kurzem bei einer Europa-Vizemeisterin und einem Athleten, der bei den Europameisterschaften Fünfter wurde, trainieren. Die Zwei sind keine Neuzugänge, sondern schon seit Kindheitstagen im Verein, die genannten Meriten ganz frisch. Es sind die 17-jährige Elsa Braun und der ein Jahr jüngere Robin Buchmüller. Die Erfolge sind ihnen Ende Oktober bei den Ju-Jutsu-Europameisterschaften der Jugendklassen U 18 und U 21 in Bukarest geglückt.

Beide gehören seit dem Gewinn von Silbermedaillen bei den German Open im Herbst 2016 zum Nationalkader des Ju-Jutsu-Verbands. Ihr erster Auftritt fand im "GER"-Trikot gleich auf ganz großer Bühne statt, im März bei den U-18-Weltmeisterschaften in Athen. Dort hatten sie Pech, Braun schied früh aus, Buchmüller brach sich die Schulter. In Rumänien lief alles besser. Einfach war es nicht. Während fast alle Gegnerinnen nur drei Kämpfe austragen mussten, wurde Braun viermal auf die Matte gerufen. Sie schaffte eine Siegesserie, die sie bis ins Finale führte. Sie habe bei den Partien früh "die Chance gespürt", dass etwas Großes passieren könnte. Als es dann um Gold oder Silber ging, stand sie einer Schwedin gegenüber, mit der sie es Anfang Oktober bei den diesjährigen German Open schon einmal zu tun hatte und unterlag. In Bukarest wiederholte sich das Ergebnis, Braun musste im Finale die einzige Niederlage einstecken. Der Gewinn der Silbermedaille ist kein Grund für Trübsal, der Titel einer Vize-Europameisterin ist ein glanzvoller.

Für die Ju-Jutsu-Abteilung ist Brauns Bilanz "das Beste, was wir jemals hatten", stellte Jugendreferent Jakob Weber voller Stolz fest. Dass die Vereinsfamilie nach den Kämpfen, die im Internet verfolgt werden konnten, kräftigen Applaus gen Bukarest geschickt habe, "habt ihr sicher gehört", gratulierte Weber den beiden EM-Teilnehmern vergangene Woche beim ersten Wiedersehen beim Training in der Würmersheimer Turnhalle.

Braun selbst fiel es schwer, den Status einzuordnen, sie habe es immer noch "nicht realisiert". Vom Finale konnte sie wenig berichten, "ich habe kaum Erinnerungen". Da musste Matthias Buchmüller Auskunft geben, der seit dem Frühjahr in Nachfolge von Alexander Werling Wettkampfreferent der TuS-Abteilung ist und vor Ort dabei war. Es sei schon allein mental eine große Herausforderung gewesen, angesichts so großer Konkurrenz zu bestehen. Auch der Rhythmus sei schwierig gewesen, "erst Vorrunde, dann Pause, dann am Abend nochmal ran". Braun habe klar bewiesen, dass sie die Schwedin schlagen könnte. Das Niveau in der Spitze sei so eng, dass nur ein Quäntchen gefehlt habe. Buchmüller ist auch derjenige, der vor Braun "das bisher Beste" zur Erfolgschronik der Abteilung beigetragen hat. Er kehrte 1995 und 1996 jeweils mit Bronze von Europameisterschaften zurück und er ist der Vater von Robin Buchmüller. Der 16-Jährige hatte einige Monate nach dem Schulterbruch bei der WM noch einen Kapselriss am Daumen erlitten. Bukarest ließ er sich trotzdem nicht entgehen. Er erwischte ein Freilos und erreichte über zwei Kämpfe das kleine Finale, wo er sich einem Gegner aus der Ukraine geschlagen geben musste.

Für Buchmüller senior steht außer Zweifel, dass Elsa Braun wie auch sein Filius (die beide das Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium besuchen) mit ihrem Auftreten bei der EM bewiesen hätten, dass sie in der Weltspitze mitkämpfen könnten, "das ist ganz klar". Unmissverständlich gaben die Gelobten zu erkennen, dass sie große Lust haben, es zu wagen.