Mußler wird wieder Kuppenheimer

Kuppenheim - Ganz unspektakulär, ohne Banddurchschneiden, das gemeinhin den Abschluss der Erschließungsarbeiten und die Baufreigabe für ein Neubaugebiet markiert, haben im "Unteren Frauberg" die ersten beiden Häuslebauer begonnen. Ein offizielles "Fertigstellungsfest" insbesondere für die beteiligten Grundstückseigentümer soll erst im Frühjahr 2018 stattfinden, wenn alle Restarbeiten der Erschließung vollständig abgeschlossen und die städtischen Bauplätze komplett vermarktet sind.

Einer der Bauherren ist Bürgermeister Karsten Mußler, der im nächsten Jahr mit seiner Frau und den beiden Söhnen in das neue Eigenheim einziehen will. Damit wird der Rathauschef, der 2002 von Kuppenheim nach Bischweier gezogen ist, dann auch ganz offiziell wieder ein "echter" Kuppenheimer.

Der obere Bereich des Baugebiets am südöstlichen Stadtrand Kuppenheims zwischen Spital- und Friedrichstraße wurde bereits Mitte September freigegeben, der untere Teil zur Friedrichstraße hin soll bis Ende November erschlossen und damit zur Baureife gebracht werden, führte Mußler im BT-Gespräch aus.

Bis dahin dürften dann auch die letzten vier der insgesamt 22 städtischen Grundstücke vergeben sein, nachdem der Bewerbungstermin für die Wohnbauflächen der Stadt im Zuge des Ausschreibungsverfahrens verstrichen ist. Insgesamt bietet das künftige Neubaugebiet 51 Bauplätze. Für die städtischen Bauplätze besteht eine Bauverpflichtung innerhalb von drei Jahren, die privaten müssen innerhalb von zehn Jahren bebaut sein. Bislang wurden sechs Bauanträge für den "Unteren Frauberg" eingereicht. Pro Quadratmeter erschlossener Fläche wurden je nach Lage zwischen 320 und 380 Euro verlangt.

Die Nachfrage nach Bauplätzen in dem Wohngebiet, das sich in attraktiver Lage am Hang, nur wenige Schritte vom Wald und vom Haus Fichtental befindet, war groß. Rund 450 Interessenten standen auf der Liste, berichtete Mußler. Die Vergabe der städtischen Bauplätze erfolgt nach einer Vielzahl von Vergabekriterien, die der Gemeinderat festgelegt hat. Es werden mehrere Punkte vergeben - so gibt es beispielsweise einen "Einheimischenbonus", der aber alleine nicht ausreicht. Es fällt auch unter anderem ins Gewicht, ob jemand in Kuppenheim hauptberuflich oder sozialversicherungspflichtig arbeitet und ob er Kinder hat. Über die Vergabe der Bauplätze entscheidet der Gemeinderat nach diesen Kriterien. Mußler spricht von einem zwar aufwendigen Vergabeverfahren, das Punktesystem sei aber "sehr transparent" und "aus unserer Sicht auch sehr fair". Das sehen offenbar andere Kommunen genauso, die sich bereits interessiert danach erkundigt haben und überlegen, ob sie es auch übernehmen. Das Kuppenheimer Vergabesystem habe außerdem Eingang in eine Bachelor-Arbeit der Fachhochschule für Verwaltung in Kehl gefunden, teilte Mußler mit. Warum es so lange gedauert hat, bis er, der Bürgermeister selbst, an den Ort seines Wirkens zieht, erläuterte Mußler wie folgt: Als er 2004 erstmals zum Bürgermeister gewählt wurde, hatte er zuvor relativ frisch in Bischweier gebaut, da es seinerzeit keine Bauplätze in der Knöpflestadt gab. Später wollte er dann im "Pfaffenacker" bauen, doch es blieb angesichts der großen beruflichen Aufgabenfülle bei der Absicht. "Und wenn man solch einen Schritt macht und neu baut, dann muss es auch passen", räumte Mußler weiter ein. Jetzt scheint das Passende gefunden. Das künftige Zuhause der Familie Mußler im "Unteren Frauberg" wird ein modernes barrierefreies Flachdachhaus werden. "Den Bauplatz haben wir nicht von der Stadt, sondern von privat erworben", erwähnte der Bürgermeister am Rande. Einzugstermin soll Mitte 2018 sein. Ein privater Hausneubau neben dem Beruf sei zwar ein Kraftakt, "aber es macht auch Spaß", zeigte sich der 51-Jährige voller Tatendrang.

Karsten Mußler ist in Haueneberstein, Bischweier und Kuppenheim aufgewachsen und in der Knöpflestadt bis heute noch in vielen Vereinen Mitglied. Auch wenn er seit 15 Jahren in Bischweier wohnt, habe er sich immer als Kuppenheimer gefühlt, bekräftigte der Rathauschef.