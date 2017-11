Deutscher Herbst aus heutiger Sicht

Brutale, bis dahin kaum vorstellbare Gewalt gegen Repräsentanten von Staat und Wirtschaft werden 1977 verübt. Am 7. April werden Generalbundesanwalt Siegfried Buback und seine Begleiter in Karlsruhe ermordet. Am 31. Juli stirbt der Vorstandssprecher der Dresdner Bank, Jürgen Ponto, bei einem gescheiterten Entführungsversuch. Mit der Entführung von Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer und der Lufthansamaschine "Landshut" erreicht die Terrorwelle im Deutschen Herbst ihren Höhepunkt: Auf den 5. September folgen 44 Tage höchster Anspannung, in denen die Verantwortlichen Entscheidungen von großer Tragweite treffen müssen.

Pläne für die "Offensive 77" der RAF sind seit einer Verhaftung im November 1976 im Bundeskriminalamt zwar bekannt, doch trotz einer akribischen Auswertung der dabei beschlagnahmten Papiere kann nicht ermittelt werden, wer konkret von einem Attentat bedroht ist, heißt es in einer Ankündigung der Erinnerungsstätte. Ein Beispiel dieser Notizen ist in der Ausstellung zu sehen. Andere Schriftstücke geben exemplarisch Einblick, wie die Bundesregierung auf die Herausforderung durch politische Gewaltkriminalität in den 1970er Jahren und in den dramatischen Wochen im Deutschen Herbst 1977 reagiert hat.

Klaus Pflieger war nach Studium, Referendariat und Staatsexamen ab 1975 als Haft-, Zivil- und Strafrichter beim Amtsgericht Stuttgart und dann als Staatsanwalt tätig. 1995 wurde ihm die Leitung der Staatsanwaltschaft Stuttgart übertragen. Von Juli 2001 bis zu seiner Pensionierung 2013 war er Generalstaatsanwalt. Er gehörte zu dem Ermittlungsteam, das die Todesnacht in der Justizvollzugsanstalt Stammheim vom 18. Oktober 1977 untersuchte.

Der Eintritt in die Erinnerungsstätte ist frei.