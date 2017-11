Johannes Kopp wirft Hut in den Ring

(sawe/red) - Der erste Kandidat in Iffezheim steht fest: Johannes Kopp, in Ottersdorf und Bietigheim aufgewachsen und derzeit Hauptamtsleiter der Stadt Bad Herrenalb, bewirbt sich um das Amt des Bürgermeisters in der mehr als 5000 Einwohner zählenden Gemeinde. Er habe schon immer das berufliche Ziel gehabt, Bürgermeister zu werden, sagt er im BT-Gespräch. Als Bürgermeister könne man viel bewegen und gestalten, und das würde er gerne in Iffezheim tun. Der 31-jährige Sohn des SPD-Landtagsabgeordneten Ernst Kopp ist parteilos und tritt als unabhängiger Bewerber an.

Nach dem Abitur 2006 und der Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Gemeinde Muggensturm absolvierte Kopp die Fortbildung zum Verwaltungsfachwirt. Seit 2016 ist er Hauptamtsleiter in Bad Herrenalb. Durch diese Aufgabe in der 7800 Einwohner zählenden Kurstadt und seiner damit einhergehenden Personalverantwortung für über 100 Mitarbeiter bringe er die nötige Führungskompetenz und die Erfahrung mit, die für das Bürgermeisteramt notwendig seien, verdeutlicht er.

Iffezheim sei "eine attraktive Gemeinde mit tollen Menschen", meint er im BT-Gespräch auf die Frage, was ihn an der Renngemeinde reize. Er schätze den großen Zusammenhalt, die aktiven Vereine und die hohe Lebensqualität in Iffezheim. Kopp selbst ist seit 2015 mit einer gebürtigen Iffezheimerin verheiratet. Die beiden sind Eltern einer kleinen Tochter. Die Familie wohnt in Bietigheim.

Seine Bewerbung will Johannes Kopp heute im Rathaus einreichen, wenn die offizielle Bewerbungsfrist beginnt. Sie endet am 2. Januar 2018. Die Bürgermeisterwahl findet am 28. Januar statt, Termin für eine etwaige Neuwahl ist am 18. Februar.

Für den Wahlkampf hat Johannes Kopp seinen gesamten Jahresurlaub aufgespart. Heute sollen mit Unterstützung von Familienmitgliedern und Freunden bereits seine Flyer an die Haushalte verteilt werden. In den nächsten Wochen will er das Gespräch mit Vereinen und Unternehmen suchen, Hausbesuche machen und auch zu Wahlkampfveranstaltungen in Gasthäusern einladen. "Vereine und Ehrenamt liegen mir sehr am Herzen, sie sind der Kitt, der die Gemeinde zusammenhält", unterstreicht Kopp, der sich selbst in Vereinen engagiert. Er ist Sportschütze und Vorsitzender des Schützenclubs in Biegheim, er schwingt den Kochlöffel im Männerkochclub und hält sich mit Joggen fit.

In einer Pressemitteilung verdeutlicht der Kandidat, für was er sich einsetzen will: Die zahlreichen mittelständischen Unternehmen, Freiberufler und Dienstleister in Iffezheim benötigen einen zuverlässigen Partner im Rathaus, der auf die Bedürfnisse und Entwicklungsmöglichkeiten der Firmen eingeht. Um weiter zukunftsfähig zu bleiben, werden zudem die Themen Kinderbetreuung und Betreuung im Alter immer wichtiger. Mit verlässlichen Bildungs- und Betreuungsangeboten könne die Gemeinde Familien entlasten. "Hier möchte ich die Gemeinde mit allen Bürgern weiter entwickeln", unterstreicht er. Auch die älteren Bürger sollen gut in Iffezheim leben können. Die Gemeinde müsse zum Erhalt und Ausbau der medizinischen Versorgung, der ambulanten und stationären Pflege sowie der bedarfsgerechten Weiterentwicklung vom betreuten Wohnen beitragen.

