Größter Brocken sind die Schulen

Vor allem altersbedingte Sanierungen und Brandschutzmaßnahmen schlagen im Bereich der Gebäudeunterhaltung zu Buche. Wie Jochen Klebsch vom Amt für Gebäudewirtschaft erläuterte, stehen von der Instandsetzung und Wartung bis zur größeren Sanierung rund 500 einzelne Maßnahmen auf dem Plan, eine Liste, die sich im Laufe des Jahres erfahrungsgemäß aufgrund ungeplanten Reparaturbedarfs vermutlich auf bis zu 800 ausdehnen werde.

Die größten Vorhaben: 850000 Euro fließen dem Plan zufolge in die Gewerbeschule Bühl, wo die bauliche Umsetzung des Brandschutzkonzepts vollendet, ein defekter Gasbrennwertkessel erneuert und die Versorgungsleitungen der Duschanlagen sowie die Armaturen in der Sporthalle ausgetauscht werden müssen.

Für 680000 Euro werden Arbeiten an der Augusta-Sibylla-Schule Rastatt veranschlagt - neben der Netzverkabelung und Brandschutzmaßnahmen ist dies für rund 500000 Euro vor allem die Sanierung des Kleinsthallenbads am Westring. An der Handelslehranstalt Rastatt stehen für insgesamt 470000 Euro wiederum Umbauarbeiten in Sachen Brandschutz sowie der zweite Bauabschnitt der Asbestsanierung an.

Bei den Investitionen im Finanzhaushalt stehen derweil fünf größere Baumaßnahmen an. Allen voran: Die Papiermacherschule Gernsbach, wo für insgesamt rund 945000 Euro der dritte Bauabschnitt der energetischen Sanierung, die Herstellung eines zweiten Rettungswegs (Fluchttreppe) sowie die Neugestaltung der Außenanlagen angepackt werden sollen. Die Kosten für Letzteres (250000 Euro) werden indes zu 80 Prozent über das Papiermacherzentrum erstattet, wie es in der Verwaltungsvorlage heißt. An der Josef-Durler-Schule sollen im kommenden Jahr Innenhof und Atrium umgestaltet (50000 Euro), an der Handelslehranstalt Bühl zwei Fluchttreppen (70000 Euro) errichtet werden.

Nicht im schulischen Bereich anzusiedeln sind 346000 Euro, die im Finanzetat als erste Planungsrate für die Einrichtung einer zusätzlichen Außenstelle des Landratsamts eingestellt werden. Wie berichtet, werden wegen des akuten Raumbedarfs derzeit zwei Varianten unersucht - ein Objekt anzumieten oder das kreiseigene Gebäude in der Lyzeumstraße 23 dafür zu nutzen. Es dient derzeit noch zur Unterbringung von Flüchtlingen und müsste dafür umgebaut werden. Der Kreistag soll im Dezember darüber entscheiden. Kommt der Umbau der Lyzeumstraße, soll noch eine Verpflichtungsermächtigung über 2,5 Millionen Euro für das Vorhaben ausgesprochen werden.

Wie im Zuge des Tagesordnungspunkts ebenfalls informiert wurde, ist der Landkreis noch nicht aus dem einst für zehn Jahre abgeschlossenen Mietvertrag des Hochhauses Plittersdorfer Straße in Rastatt raus, daher steht es noch mit bis zu 50000 Euro Wartungskosten im Budgetplan. Für die Unterbringung von Flüchtlingen angemietet, wird es seit der Räumung wegen Brandschutzdefiziten im Herbst 2016 nicht mehr entsprechend genutzt.