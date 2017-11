Einhorn küsst Rennbahn aus Winterschlaf Von Markus Koch Iffezheim - Atemberaubende Akrobatik, kurzweilige Zaubertricks, Gags und Burlesque-Tanz, gepaart mit erstklassiger Küche - das sind die Zutaten für die Dinnershow "Das fliegende Einhorn", die am Donnerstag Generalprobe im umgestalteten Restaurant "Surumu" an der Iffezheimer Rennbahn hatte. Der anhaltende Applaus am Ende der über dreistündigen Show war Beweis, dass das von Performance-Designer Enno-Ilka Uhde und Sterne-Koch Bernd Werner (Schloss Eberstein) entwickelte Konzept bestens ankam. In den vergangenen Jahren blieb die Küche im Restaurant "Surumu" an der Iffezheimer Rennbahn in den Wintermonaten meistens kalt, seit Donnerstag läuft sie jedoch auf Hochtouren. Noch bis zum 7. Januar läuft die Dinnershow, vier Abende sind bereits ausverkauft. Bühnenregisseur Enno-Ilka Uhde, der 15 Jahre lang künstlerischer Leiter des Europa-Parks war und seit 2012 Professor an der Karlsruher Hochschule für Musik ist, hat das Restaurant auf dem BBAG-Areal in ein Varieté umgewandelt: Der edle dunkelblaue Teppich sticht ebenso ins Auge wie die großen Goldkugeln aus Spiegelglas, die an der hohen Decke hängen. An der Wand prangt ein überdimensionaler Glitzer-Weihnachtsbaum. Der Raum ist vorwiegend in rotes Licht getaucht und durch die Lüfte fliegt ein graziles Einhorn, das mit Hilfe einer Virtual-Reality-Brille entdeckt werden kann, die von Gast zu Gast weitergereicht wird. "Wir haben hier die einzige Dinnershow an einer Rennbahn in Deutschland", begrüßt Bernd Werner die rund 150 Gäste. Die Vorbereitungen für das Spektakel haben ihm "richtig Spaß gemacht, das Ganze ist ein Abenteuer", freut sich der 50-Jährige auf den Startschuss. Nach einem Auftritt der Revue-Tänzerinnen ("Oh-My-God-Girls") wird es poetisch, als die aus Georgien stammende Ballettsolistin Ekaterine Robakidze die Bühne betritt und sich zu sphärischen Klängen ausdrucksstark bewegt. Ein Luftstrom bläst ihr rote und weiße Bänder entgegen, denen sie ausweicht, sie dann aufnimmt und um sich wickelt, um sie gleich wieder von sich zu reißen. Die aus Brasilien stammende Sopranistin Daniela Vega, begleitet von der Pianistin Hsu-Chen Su, heißt die Gäste musikalisch willkommen, bevor Comedian Bernd Busch, der auch humorvoll durchs Programm führt, einen Zaubertrick mit Weinflaschen und Weingläsern präsentiert. Schwungvoll geht es mit der ukrainischen Artistin Anna Kulbida weiter, die scheinbar mühelos einen Hula-Hoop-Reifen nach dem anderen um Arme, Beine und Hüften kreisen lässt. Bernd Busch stimmt mit Glocken ein Einschlaflied für das Einhorn an ("Leise rieselt der Schnee") und holt sich dann Assistentinnen aus dem Publikum, die ihre Musikalität unter Beweis stellen müssen. Zwischendurch tritt "der Mann an der Decke" in Aktion: Emmanuel Gihr spaziert kopfüber im Frack, an einer Schiene befestigt, in luftiger Höhe und verteilt Konfetti. Die "Oh-My-God-Girls", die zunächst in Glitzerkostümen der 1920er Jahre über die Bühne fegen, verbreiten beim Burlesque-Tanz einen Hauch knisternder Erotik. Zum Abschluss treten die in Gold getauchten Muskelpakete des Duos "Golden Power" auf. Sie bauen mit ruhigen Bewegungen ihre atemberaubenden Figuren auf, für die sie immer wieder Szenenapplaus erhalten. Neben dem Genuss fürs Auge kommt auch der Gaumen nicht zu kurz: Bernd Werner und Team verwöhnen die Gäste mit gebeiztem Färöer Lachs mit Wasabi und Crème fraîche, Jakobsmuschel und glasierter Ochsenbacke, Entenbrust und als süße Krönung wird ein Teller mit Mousse, Ganache und Sorbet kredenzt. www.einhorn-dinnershow.de

