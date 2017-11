FV Rot-Weiß kritisiert Bürgermeister und Gutachten

Die Aufregung und der Ärger über die Haltung der Gemeinde wurden im Zaum gehalten, kamen aber trotzdem deutlich zum Ausdruck. Der Vereinsführung gehe es darum, die Dinge "aus unserer Sicht" darzulegen, begrüßte der Vorsitzende Dieter Link die Besucher im voll besetzten Vereinsheim. Die Aufgabe übernahmen mit ihm die Verwaltungsmitglieder Raimund Schmalbach und Sven Markis.

"Unsere Wahrnehmung ist eine ganz andere, als uns mitgeteilt wird", kritisierte Schmalbach Verlautbarungen der Gemeinde. Man habe den Eindruck von einem "Paralleluniversum". Als Beispiel führte er die "Vorsprache" des Trainers und des Co-Trainers am 3. April im Rathaus an, über die in der "Erklärung des Gemeinderats" vergangene Woche zu lesen war, dass Bürgermeister Rolf Spiegelhalder den Hartplatz beim FC Illingen angeboten habe. Eine Gesprächsnotiz der Trainer besage aber, dass dieser auch den Umbau des FV-Hartplatzes in der Waldstraße für machbar gehalten habe. Bei Kosten von 100000 Euro würde die Gemeinde 40000 Euro beisteuern.

Zur Veranschaulichung der widersprüchlichen Aussagen wurde sowohl die Erklärung des Rats wie auch die Gesprächsnotiz auf eine Leinwand projiziert. Von Markis wurde ferner die Unvollständigkeit einer Kostenkalkulation bei dem Standortvergleich beklagt, den die Gemeinde 2014 für die Sportstättenplanung erstellen ließ. Für das Areal in Illingen seien Investitionen, die in der Analyse nahegelegt würden, nicht berechnet worden. Mit ihnen wäre der Standort Elchesheim nur noch um 150 000 Euro teurer als die Anlage in Illingen. Im Gutachten dagegen steht eine Differenz von mehr als einer Million Euro.

An dieser Absicht hält der FV fest. Nach gut zweieinhalb Stunden Erläuterungen und Diskussion stimmte die Versammlung bei zwei Enthaltungen und einer Gegenstimme dem Beschluss der Verwaltung zu, der besagt, dass sich der FV einem Baugebiet unter Einbeziehung seines derzeitigen Rasenplatzes "nicht verschließen" werde, sofern seine "berechtigten Interessen" an einer Sportstätte Waldstraße/Braungießenweg "erfüllt werden".

Außerdem wurde bei einer Gegenstimme und zehn Enthaltungen der Antrag auf Umwandlung des Tennenplatzes in einen Winterrasenplatz bekräftigt. Die Enthaltungen kamen vor allem von Mitgliedern, die es nicht gut fanden, dass ein Finanzierungskonzept fehlt. Ohne Zahlen sei es "extrem schwer" zu beurteilen, ob sich der Umbau lohne, wandte ein Spieler ein. Die Gegenstimme war von Otto Heck, der als Gemeinderat die Absichten der Kommune verteidigte. Heck wies etliche Behauptungen der FV-Sprecher als unwahr zurück und war der Meinung, dass eine Sportstätte am Braungießenweg planungsrechtlich nur schwer zu bewerkstelligen sei.

Für diesen nahe am derzeitigen FV-Domizil gelegenen Standort sprechen nach Meinung von Markis die Nachbarschaft mit Tennisclub und Judo-Club. So könnte dieser Bereich zu einem Sportzentrum werden, in dem alles gebündelt sei. FV-Mitglied Eberhard Schmitt hielt eine Bürgerversammlung zur Sportstättenplanung für überfällig. FV-Urgestein Ronald Heck vermutete, dass die Kommune das Problem "aussitzen will" und warte, "bis wir in drei Jahren in der Cowboyliga spielen". Unmissverständlich wurde bekundet, dass der Landesligist nicht nach Illingen umsiedeln will. Neben Hochwassergefahr und Schnaken wurden emotionale Beweggründe ins Feld geführt. Von "Heimat" und "Tradition" war die Rede und davon, dass durch einen Umzug das Engagement der Ehrenamtlichen wegbrechen würde. Für einen Verein setze man sich nur ein, "wenn das Herz dabei ist", gab Vorsitzender Link zu bedenken. FV-Mitglied und Mundartautor Valentin Hörig goss die Quintessenz in ein griffiges Bild: "Einen Verein kann man nicht wie einen Blumentopf einfach verpflanzen". Spiegelhalder selbst hatte bei der Ratssitzung am 9. Oktober den Standort Braungießenweg ins Gespräch gebracht. In der Erklärung von letzter Woche sei davon nichts mehr zu lesen, wunderte sich Hörig.