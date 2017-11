FC Rastatt 04 will Fusionsgespräche führen

Rastatt - Nach der Talfahrt zogen die Verantwortlichen des Fußball-Traditionsvereins FC Rastatt 04 die Reißleine und entließen das bisherige Trainerduo Gregor Pajonk und Besim Karaabo (wir berichteten). In der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Freitagabend wurde ein neues Trainerteam vorgestellt und über die sportliche Zukunft des Vereins abgestimmt. Dabei verlief die Diskussion unter den 40 anwesenden Mitgliedern - wie zu erwarten - nicht immer ruhig.

Zu verschieden waren die Meinungen. Gerüchte, dass der Verein schon jetzt vom Spielbetrieb abgemeldet wird, wies Vorsitzender Holger Zimmer zurück. Mit der Vorstellung der beiden neuen Spielertrainer Steven Föry und Vitali Saponenko will der Verein jedoch ein deutliches Zeichen setzen. "Wir sind gerade wieder an dem Punkt, an dem wir die Hoffnung haben, dass die Mannschaft neu motiviert wird", erklärte Zimmer. Die Vorstandschaft stehe absolut hinter der Entscheidung. Zunächst seien "aber keine Wunder zu erwarten", bat Zimmer.

Vielmehr sollen die Kritiker dem neuen Trainerteam zwei bis drei Wochen Zeit geben, um das Team neu zu formen, findet er. Der eigentliche Grund der Versammlung war jedoch ein anderer: Gemeinsam mit den Mitgliedern wollte Zimmer darüber nachdenken, woran es liegt, dass der Verein seit Jahren immer weiter abstürze. "Es ist jedes Jahr das Gleiche", begann der Vorsitzende: "Es fehlt an allen Ecken an Helfern und Freiwilligen, die mit anpacken. Es gibt so viel Arbeit zu leisten, die wir die letzten Jahre auf wenige Schultern verteilen. Das kann so nicht weitergehen", erklärte er frustriert. "Wir haben 65000 Quadratmeter Fläche. Das alles wird von einem Mann gepflegt. Und dann wird sich am Wochenende noch beschwert, warum so viel Laub rumliegt oder der Rasen um den Sportplatz nicht gemäht ist", führte er aus.

In einem Appell an die Mitglieder, der seit mehr als sechs Wochen auf der Homepage des Vereins zu lesen ist, bittet auch der stellvertretende Vorsitzende Matthias Berner um die Mithilfe von "allen mit noch etwas 04-Herzblut". Traurigerweise habe sich kein Einziger gemeldet, der mit anpacken möchte. Und auch auf die Frage an die Anwesenden, wer denn bereit wäre, sich ab sofort zu beteiligen, gingen keine Arme nach oben. Nach der Versammlung meldeten sich dann doch noch drei Personen, um über mögliche Aufgabenfelder zu sprechen.

Aufgrund von Knieproblemen muss der Vorsitzende spätestens ab der Winterpause eine Auszeit nehmen und sich behandeln lassen. Dann falle wieder eine tragende Kraft weg, deren Aufgaben übernommen werden müssen, gab Zimmer zu bedenken.

Jetzt müsse man die Weichen für die Zukunft stellen und nicht zu sehr an den "guten, alten Zeiten hängen", verlangen die beiden Verantwortlichen. Schon vor Jahren sei dem Verein von der Stadt nahegelegt worden, umzudenken. Wie Zimmer klarstellte, gilt dies allerdings nicht nur dem FC Rastatt 04, sondern für alle Fußballvereine in Rastatt. Der Vorsitzende schlug vor, ab kommendem Jahr Fusionsgespräche zu führen. Am naheliegendsten ist für ihn der Zusammenschluss mit dem bereits fusionierten Rastatter SC/DJK. Es gebe dann die Möglichkeit "eine Spielgemeinschaft, einen neuen Verein oder etwas ganz anderes zu machen", schlug er vor.

Diesem Vorschlag standen einige Mitglieder skeptisch gegenüber. "Wenn sich zwei Kranke miteinander vereinen, wird noch lange kein Gesunder daraus", wurde bemängelt und darauf hingewiesen, dass es beim SC/DJK schließlich auch nicht laufe wie geplant. "Das ist dann nicht mehr mein 04", ergänzte ein anderes langjähriges Mitglied. Zimmer blieb dabei: "Irgendwann müssen wir uns zusammenschließen, sonst sind wir nicht mehr überlebensfähig." Er unterstrich, dass auch mit anderen Vereinen Gespräche geführt werden sollen.

Nach reichlicher Diskussion stimmten die Mitglieder per Handzeichen ab. Für die Aufnahme von Fusionsgesprächen waren 23 Mitglieder, dagegen stimmten 13, Enthaltungen gab es vier.