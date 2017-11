Schockierend in Szene gesetzte Gefühlskälte

Die Willkommensinitiative für Flüchtlinge in Malsch lädt regelmäßig zu ihren monatlichen Begegnungscafés ein. Doch dieses Mal sollte das Treffen von Malscher Bürgern, ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern und Schutz suchenden Menschen etwas Besonderes sein. Integrationsbeauftragte Karin Drexel hatte das Theaterteam des Kulturellen Zwischenraums aus Heilbronn eingeladen. Das Figuren- und Objekttheaterstück zum Thema Flucht wird gefördert vom Ministerium für Integration Baden-Württemberg. Uraufgeführt wurde es vor zwei Jahren. Die Texte wurden von Elina Finkel geschrieben, Regie führt Christian Marten-Molnár.

Für das Bühnenbild waren nur Würfelmodule nötig, um die vielen Geschichten über Flucht und das Ankommen in einer fremden Welt zu erzählen. Dabei handelte es sich nicht um erfundene Erzählungen, sondern um Geschichten, die Menschen hautnah erlebt haben - jetzt, vor Jahrzehnten und vor Jahrhunderten, die tief bewegen, den Zuschauer mit Tränen in den Augen zurücklassen, angesichts der so schockierend in Szene gesetzten Kälte der Zufluchtsländer.

Die beiden Schauspielerinnen Cosima Greeven und Natascha Rikanovic verstanden es auf brillante Weise, den Besuchern die Augen zu öffnen. Nein, die Geschichten vom Fliehen und Ankommen berichten nicht nur von den aktuellen Flüchtlingen, sie erinnern an Menschen, die aus der DDR geflohen sind, die während des Zweiten Weltkriegs vertrieben wurden, auf der Flucht waren, Leid und Elend, Unverständnis und Ablehnung, aber auch Herz und eine Willkommenskultur erleben durften, und an die Flucht der Menschen aus Baden und Württemberg Anfang des 19. Jahrhunderts nach Russland, Amerika und Südafrika.

"La Mer", das sentimentale Chanson von Charles Trenet, ertönt leise im Raum, als zwei Frontexsoldaten in Rüstung, zynisch als "EU-Bluthund" und "Außengrenzsicherung" dargestellt, Schiffchenversenken spielen und Grundrechte schreddern. "Volltreffer, 330 Tote, drei Bote!", lästern sie freudvoll. "Mich regt das Schweigen Europas auf", kommentierte vor zwei Jahren Guisi Nicolini, Bürgermeisterin von Lampedusa. Im Theaterstück darf sie ihre Stimme erheben. "Ertrinken ist nicht friedlich, die Kälte des Meeres, der Druck in meinen Ohren, das Salz in meinen Wunden", beschreiben die Schauspielinnen den Tod im Meer, um gleich darauf über den "Urlaub der Reichen und Leichen" an den Küsten zu sprechen.

Zu Wort kommt auch Oma Luzi, die aus Schlesien fliehen musste, erzählt wird die Flucht einer Familie im Jahre 1816, als Puppe ganz nah am Publikum ist der Junge aus Eritrea. Und immer wieder klatscht wie eine Ohrfeige eine Strophe aus dem Lied "Zehn kleine Flüchtlinge, die ziehen übers Meer". Nur schwer zu ertragen sind all die Qualen, vom Anfang der Flucht bis hin zu den kalten 25 Fragen der Einwanderungsbehörde. Laut wird der Wunsch nach einem "Pass, wo Erdenbewohner drin steht und es im Himmel keine Grenzen gibt".

