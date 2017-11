Rastatt investiert bis 2021 noch einmal kräftig in die Substanz

Im gestern vorgestellten Haushaltsplanentwurf 2018 stehen mit 1,8 Millionen Euro bauliche Verbesserungen am Tulla-Gymnasium oben auf der Investitionsliste, gefolgt vom Flüchtlingsneubau in Niederbühl mit 1,5 Millionen Euro. Für Bau und Erweiterung von Kindertagesstätten will die Stadt kommendes Jahr 1,4 Millionen Euro ausgeben. Je 1,3 Millionen Euro fließen in Verbesserungen an der August-Renner-Realschule und in die Sanierung der oberen Kaiserstraße.

Mit rund 30 Millionen Euro liegt ein Schwerpunkt im Tiefbau. Ein Fokus liegt laut Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch auf der Umsetzung der Dorfentwicklungskonzepte. Für jeden Ortsteil ist eine große Tiefbaumaßnahme aus der Dorfentwicklung veranschlagt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf mehr als sieben Millionen Euro. Bebauungspläne zur wohnbaulichen Entwicklung in den Ortsteilen seien auf den Weg gebracht.

Für den schrittweisen Ersatz aller quecksilberhaltigen und energetisch ineffizienten Leuchtmittel in der Straßenbeleuchtung sind für die kommenden vier Jahre rund 2,7 Millionen Euro eingeplant. Mittelfristig will die Stadtverwaltung auch ihre Dienstwagen durch elektrogetriebene Fahrzeuge ersetzen. Für die Bahnhofssanierung hat die Stadt Rastatt ihren Finanzierungsanteil von 1,4 Millionen Euro im Haushaltsplan eingestellt. Weitere 650000 Euro sind in den kommenden Jahren für barrierefreie Umbauten der Bahnhofsunterführung eingeplant. Für die Umbauarbeiten im Rossihaus ist 2018 noch eine Schlussrate von 650000 Euro eingestellt.

Mehr als 22 Millionen Euro sollen bis 2021 im Bereich Schulen und Schulsporthallen investiert werden. Im Mittelpunkt steht der Neubau der Hans-Thoma-Schule. Aber auch für die August-Renner-Realschule, die beiden Gymnasien sowie die Sporthalle Niederbühl sind jeweils Millionenbeträge veranschlagt. Rund 13 Millionen Euro will die Stadt bis 2021 in ihre Kindergärten investieren, unter anderem in den Neubau in Plittersdorf. 6,5 Millionen Euro fließen in bauliche Maßnahmen und Fahrzeuge für die Feuerwehr, sieben Millionen in den Hochwasserschutz.

Die Erhöhung der Grundsteuer B zum 1. Januar 2018 trägt aus Sicht des OB dazu bei, "die Ertragskraft nachhaltig zu verbessern und die Finanzierung der geplanten Investitionen zu erleichtern". Der Kämmerer rechnet 2018 unterm Strich mit einem Plus von rund 1,4 Millionen Euro im Ergebnishaushalt. Gleichwohl reichen die Einnahmen bei weitem nicht aus, um alle Ausgaben zu finanzieren. Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung nimmt der Finanzierungsmittelbestand in den kommenden vier Jahren um rund 81,5 Millionen Euro ab. Die vorhandenen Kassenmittel sind dann zum großen Teil aufgebraucht. Um den Schuldenabbau fortzuführen, wird die Stadt in Zukunft die hohen Investitionssummen zurückfahren müssen, kündigte Pütsch gestern an.