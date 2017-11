Hauchdünne Mehrheit für Raphael Knoth Rastatt (ema) - Die Rastatter Beigeordnetenwahl gestaltete sich gestern Abend als Krimi: Mit der hauchdünnen Mehrheit von nur einer Stimme setzte sich Raphael Knoth (CDU) im zweiten Wahlgang gegen Thomas Tritsch (CDU) durch. Der 35-jährige Wirtschaftsförderer der Stadt Rastatt erhielt in der Stichwahl 23 Stimmen. Für den 56-jährigen Thomas Tritsch, Leiter der Abteilung Zentrale Dienste beim Ordnungs- und Bürgeramt der Stadt Karlsruhe, stimmten 22 Stadträte; zwei Stimmen waren ungültig. Der zweite Wahlgang war notwendig geworden, weil im ersten Durchgang keiner der drei Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht hatte. Stefan Kaufmann (53, parteilos), aufgewachsen in Rastatt und derzeit stellvertretender Leiter des Eigenbetriebs "Die Stadtreiniger" Kassel, erhielt elf Stimmen; für Tritsch entschieden sich 16 Stadträte; mit 20 Stimmen hatte Knoth auch im ersten Wahlgang die Nase vorn. Die Wahl stieß auf großes Interesse. Der Ratssaal war voll besetzt; die Verwaltung sorgte per Kamera für eine Übertragung ins Foyer im Erdgeschoss, die von rund 30 Bürgern verfolgt wurde. Die drei Kandidaten hatten zunächst die Gelegenheit, sich jeweils eine Viertelstunde vorzustellen. Raphael Knoth hob in einer sehr akademisch wirkenden Rede seine Fachkenntnisse aufgrund zweier Studiengänge hervor und betonte, dass es nicht Aufgabe eines Beigeordneten sei, "Obersachbearbeiter zu sein". Sein Ziel sei es, die Verwaltung als effizient strukturierte Organisation aufzustellen, die für den Bürger verlässlich sei. Er wolle unter den Mitarbeitern eine Kultur der Wertschätzung pflegen, die dazu beitrage, die Motivation zu fördern. Als zentrale Projekte nannte er die Daimler-Werkserweiterung, die Weiterentwicklung der Innenstadt sowie die Ordnung des Verkehrs in der Ortsdurchfahrt. Rastatt werde weiter boomen, so der künftige Beigeordnete. Ziel müsse jedoch ein "kontrolliertes Wachstum" sein, das nicht zulasten der Lebensqualität künftiger Generationen gehe. Der studierte Dipl.-Geograf trat im Februar 2010 als Wirtschaftsförderer in die Dienste der Stadt Rastatt und absolvierte berufsbegleitend einen Masterstudiengang "Public Management" an der Steinbeis-Hochschule. Vor dem Gemeinderat bezeichnete er gestern seinen Einstieg bei der Stadt Rastatt als "persönlichen Glücksfall". Er kündigte an, mit seiner Familie schnellstmöglich in die Barockstadt ziehen zu wollen. Knoth wird sein Amt zum 1. Februar 2018 und damit die Nachfolge von Wolfgang Hartweg antreten, der mehr als 28 Jahre das technische Dezernat geleitet hat und in den Ruhestand tritt. Ebenfalls zum 1. Februar steigt Bürgermeister Arne Pfirrmann (Freie Wähler) vom zweiten zum ersten Beigeordneten auf. 35 Stadträte gaben am Abend ihre Ja-Stimme, sieben waren dagegen, fünf Stimmen waren ungültig.

