Langer Geduldsfaden nötig

"Katastrophale Zustände" befürchtete bis dahin in der Gemeinderatssitzung am Montagabend Stadtrat Bertold Föry, als Ortsvorsteher von Rauental zugleich Anwalt der eh schon autobahnbelasteten Bewohner des Rastatter Ortsteils: "Ich weiß nicht, ob die Bürger das hinnehmen", warf er in die Runde, die sich zuvor die Ausführungen von Maike Wrede angehört hatte. Die RP-Planerin hatte ebenfalls "eine deutlich höhere Belastung der Knotenpunkte" im Zuge der Ansiedlung von Edeka, Möbel-Ehrmann und der Spedition Duvenbeck im Gewerbegebiet spätestens ab 2020 prophezeit. Bis 2040 rechnet man im RP sogar mit einer Steigerung der Verkehrsbelastung um rund 15 Prozent. Insbesondere der Ampel-Knotenpunkt A5/B462 wäre dann vollends überlastet.

Zwar soll der Verkehrsfluss der A5 ins und vom Gewerbegebiet über einen eigenen Halbanschluss an die Lochfeldstraße geführt werden, doch sei es eben nicht möglich, diesen Anschluss schon vor dem Vollkleeblatt einzurichten, wie das die Stadtverwaltung gerne gesehen hätte.

Der Halbanschluss macht eine sogenannte überlange Verteilerfahrbahn parallel zur A5 notwendig. Für die Überlänge von etwa 1,1 Kilometern müsste die Stadt aufkommen. Mit rund 1,86 Millionen Euro sei da zu rechnen. Im Rathaus kann man laut Planerin aber auf 50 Prozent Zuschüsse vom Land hoffen. Das RP unterstützt den Antrag, muss diesen aber mit dem Verkehrsministerium abstimmen. Möglicherweise könne man auch den Landkreis an den Kosten beteiligen, überlegte Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch in der Sitzung, entlaste die Verteilerfahrbahn doch die Baulandstraße (Kreisstraße 3716).

Im Zuge des Vollkleeblatts sollen alle Ampeln auf diesem Teil der B462 entfallen und der Rauentaler Pendlerparkplatz verlegt und erweitert werden. Mit mehr als 100 statt bisher rund 70 Stellplätzen rechnet Maike Wrede. Eine Befragung der Nutzer sei angedacht.

Persönlich sprechen will man auch mit den Rauentalern - und zwar über das sensible Thema Lärmbelastung, die nicht steigen soll. Der Lärmschutzwall an der Ostseite der Autobahn (Fahrtrichtung Karlsruhe) wird ersetzt durch eine sechseinhalb Meter hohe Schallschutzwand. Durch die Entlastung der K3714 (Bischweierer Straße) werde es für die Anwohner dort sogar leiser. Allerdings beruhen diese Prognosen allein auf Berechnungen. Lärmmessungen sind nicht geplant, sagte RP-Baudirektor Axel Speer auf Nachfrage von Bertold Föry.

Dass die Mühlen der öffentlichen Verwaltung mitunter extrem langsam mahlen, gilt auch für den geplanten Ausbau: Zwar will das RP mit der Umweltverträglichkeitsstudie zum Jahresende 2017 fertig sein und die Voruntersuchungen noch im ersten Quartal 2018 bei den Verkehrsministerien des Landes und des Bundes vorlegen. Doch mit dem Planfeststellungsverfahren rechnen die Experten erst ab 2021 und dann noch mindestens mit eineinhalb Jahren Vorlaufzeit bis zum Baubeginn. Eine öffentliche Bürgerinformationsveranstaltung ist für März oder April 2018 geplant.

Baisert-Kreisel wird Ampelkreuzung

Unabhängig vom Vollkleeblatt soll aus dem sogenannten Baisert-Kreisel eine Ampelkreuzung werden, die laut den RP-Planern in Stoßzeiten leistungsfähiger sei als der Kreisverkehr. Einige Stadträte bezweifelten das.