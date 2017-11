Lovestory in vier Minuten

Durmersheim/Malsch - Als Silberstreifen am Horizont für den Film- und Fotoclub Durmersheim und Umgebung steht Markus Kassel. Der 16-Jährige fand sich bei der Vernissage zur jüngsten Fotoschau des Vereins unerwartet im Mittelpunkt einer lang anhaltenden Ovation, denn Kassel dreht Filme.

Beim Club weckte er mit diesem Hobby, das innerhalb des Vereins seit langem in Vergessenheit geratene Wort "Film" aus dem Dornröschenschlaf. Beifallsstürme gab es nicht für die Reanimation des kompletten Clubnamens, sondern ausschließlich für das filmische Werk des jungen Malschers.

"Hab' ich Dir schon gesagt" ist eine Liebeserklärung als Rap vor der Kulisse sowie im Landschaftsgarten des Lustschlösschens Favorite in Förch. Der Hauptakteur ist der Rapper "The Smeeesh". Mit richtigem Namen heißt er Noah Kohm und ist ebenfalls 16 Jahre alt. Seit der zweiten Klasse in Malsch sind Markus und Noah befreundet. Beide besuchen die Wilhelm-Lorenz-Realschule in Ettlingen. Kohm begann im Alter von zwölf Jahren mit dem Komponieren. Gefühle auszusprechen, ist nicht wirklich Noahs Ding. "Meine Gefühlswelt verarbeite ich in Liedern", sagt "The Smeeesh". Den Künstlernamen leitete er ab vom englischen Wort "smash". Denn: "Meine Texte sollen treffen wie ein Schlag ins Gesicht", nutzt er die wörtliche Übersetzung. Ein sensibles Werk auf dieser Grundlage ist "Hab' ich Dir schon gesagt".

Zu einem guten Song gehört der passende Clip. Markus nahm sich der bildhaften Umsetzung des gefühlsstarken Raps an. Per Aufruf suchten sie an ihrer Schule eine Darstellerin. Die 15-jährige Jill Oesterle rundete das "Malscher Trio" für den Film ab. Kassel kam im Alter von zwölf Jahren zum Film- und Fotoclub. Was mit Landschafts-, Porträt- und Makrofotografie begann, setzte er mit kleinen Sketchen fort, die er mit dem Smartphone aufnahm. Ein professionelles Schneideprogramm hilft ihm beim Editieren.

Das nötige Gespür für den perfekten Filmcut entwickelte er durch Experimentieren. Die Feinheiten brachte er sich selbst bei. Zur Orientierung dienten ihm Clips von hauptberuflichen Kollegen. Sechs Tage lang drehten Markus und Noah Mitte August in Förch. Zusätzliche Szenen entstanden im Horbachpark in Ettlingen. Aus 45 Minuten Aufnahmematerial bastelte Markus die vierminütige Geschichte einer Liebe mit großem Happy End. Der Clip (unter www.youtube.com/watch?v=k7PG8LmjVT0 zu finden), könnte auch als Imagefilm für den kleinen Schlosspark dienen. Die Aufnahmen gelangen hervorragend.

Bevor es jedoch ans Drehen ging, erkundete man die in Frage kommenden Locations und erstellte ein Konzept sowie ein Drehbuch. Nichts wurde dem Zufall überlassen. Minutiös plante der Jungfilmer den Aufbau des Clips. Die Bildauswahl indes überließ er der Intuition. Das "erste richtige Projekt" von Markus und Noah kam bei der eingangs erwähnten Vernissage zu Recht bombastisch gut an.

Für die kommenden Sommerferien hat Kassel bereits ein neues Projekt im Hinterkopf. Daniel Geisbauer, sein Kollege im Film- und Fotoclub, heuerte ihn an, als Werbetrailer für den Triathlon der Sportfreunde Rheinstetten das Vorbereitungstraining der Behindertenstaffel filmisch zu begleiten.