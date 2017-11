Rat lobt schnelle Arbeit im Rathaus Muggensturm (ser) - Die Freude und die Erleichterung standen sowohl Bürgermeister Dietmar Späth als auch Hauptamtsleiter Claus Gerstner in der jüngsten öffentlichen Gemeinderatsitzung ins Gesicht geschrieben. Denn ihnen, so sahen es alle Fraktionssprecher, sei es zu verdanken, dass sich L'Oréal für den Standort Muggensturm entschieden hat (wir berichteten). Es sei ihnen auch gelungen, in einer Rekordzeit von kaum einem halben Jahr den Bebauungsplan "Industriegebiet Schleifweg III" druckreif zu machen. Nachdem der Gemeinderat am 3. Juli den Planentwurf nebst Begründung gebilligt hatte, wurde der Plan öffentlich ausgelegt, so dass alle Behörden, Beteiligten und auch die Träger öffentlicher Belange gehört werden konnten. Dann wurden die eingegangenen Anregungen und Bedenken in dem Planwerk eingearbeitet. Die erneute Auslegung des Bebauungsplans erfolgte vom 17. Juli bis zum 25. August. Danach befasste sich das Ratsgremium mit den einzelnen eingegangenen Stellungnahmen, die eine Änderung des Bebauungsplanentwurfs erforderlich machten, die wiederum in dem Planwerk eingearbeitet wurden. Eine erneute Beschlussfassung des Planwerks erfolgte am 18. September, so dass der Bebauungsplan erneut ausgelegt werden musste. Bei der jüngsten öffentlichen Sitzung erläuterte von Planungsbüro Gerhardt Karlsruhe Ingenieur Hagen Hartmann die nochmals eingegangenen Bedenken und Anregungen. Diese wurden nun in der Zwischenzeit in den Bebauungsplan inklusive seiner Präambel eingearbeitet und lagen dem Ratsgremium zur Beschlussfassung vor. Alle vorgebrachten Anregungen und Stellungnahmen wurden vom Gemeinderat abgewogen und abgesegnet. Auf dieser Grundlage wurde schließlich bei einer Enthaltung der Bebauungsplan "Industriegebiet Schleifweg III" mehrheitlich angenommen und als Satzung beschlossen. Damit ist nun der Weg für eine Bebauung für die Firma L'Oréal frei, so Bürgermeister Dietmar Späth. Die Ansiedelung des Kosmetikherstellers, so fügte für die SPD-Fraktion Winfried Fuchs hinzu, sei ein Glücksfall für die Gemeinde. Dem pflichtete auch sein Ratskollege Joachim Schneider (CDU) bei und fügte hinzu, dass es für Muggensturm schon etwas Besonderes sei, dass sich eine so große Weltfirma ansiedelt. Das riesengroße Verfahren der Aufstellung und Genehmigung des Bebauungsplans sei, so Joachim Schneider, schon ein mutiges Unternehmen gewesen. Er lobte, wie es in so kurzer Zeit über die Bühne gebracht wurde. Deshalb gebühre der Gemeindeverwaltung Anerkennung für das außerordentlich große Engagement, ohne das es L'Oréal in Muggensturm nicht geben würde. Späth wollte dieses Lob nicht nur für sich alleine und seine Mitarbeiter verstanden wissen. Letztendlich habe auch der Gemeinderat, so der Bürgermeister, mitgezogen, so dass der Gemeinde dieser große Wurf gelungen ist.

