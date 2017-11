Der letzte Vorhang ist gefallen

Von Markus Koch Bischweier - Bei den Theatertagen in Bischweier, die 20 Jahre lang ein kulturelles Aushängeschild von Bischweier waren, ist der letzte Vorhang gefallen. Im vergangenen Jahr fanden noch Vorstellungen statt, in diesem Jahr gab es keine Fortsetzung, wie Bürgermeister Robert Wein auf BT-Nachfrage erläutert. Er habe sich gemeinsam mit dem Initiator Klaus-Peter Wick geeinigt, das Ganze zu beenden. "Die Theatertage waren für uns eine Herzenssache, sie waren gut und wir waren auch stolz darauf", betont der Rathauschef. Gleichwohl seien die Besucherzahlen in den vergangenen Jahren zurückgegangen, was zu einem Minus geführt habe. Der finanzielle Aspekt sei nicht ausschlaggebend gewesen, dennoch habe es seit etwa drei Jahren Überlegungen gegeben, die Theatertage zu beenden: "Klaus-Peter Wick und ich wollten auf jeden Fall noch die 20 vollmachen", führt Wein weiter aus. Mit Wick habe es keine Differenzen gegeben, man habe die Arbeit gemeinsam im Guten beendet, ergänzt der Rathauschef. Aus den Theatertagen heraus sei zudem die Theatergruppe "Alla Gut" entstanden, die gewissermaßen die Arbeit fortführe. Für Klaus-Peter Wick sind die Theatertage "erst mal beendet, ich habe noch so viele unterschiedliche Sachen", meint er. Der Theaterpädagoge kann sich aber auch vorstellen, dass es nach einer Pause weitergeht, wenn die Markthalle wieder zur Verfügung steht. Bei den Theatertagen stand neben der Erwachsenengruppe "Mimosen" die Kindergruppe "Wurzelzwerge" im Blickpunkt. Die Theaterarbeit mit Kindern wird in Bischweier fortgeführt, und zwar mit dem Projekt Theaterkidz 2.0. Die Theaterpädagogin und Clownin Jessica Scherer macht seit Januar einmal in der Woche Theater mit einer siebenköpfigen Gruppe von Kindern zwischen acht und 13 Jahren. Seit 2011 hatte sie bei den Theatertagen die "Wurzelzwerge" betreut. Im Dezember vergangenen Jahres überzeugte sie in nichtöffentlicher Sitzung den Gemeinderat mit ihrem Konzept. "Bei den Theatertagen hatten wir nur fünf Monate Zeit, um mit den Kindern ein Stück einzuüben. Der Druck war deshalb hoch und ich wollte etwas ohne Aufführungs- und Erfolgsdruck machen", berichtet die 31-Jährige im BT-Gespräch. Da die Themen und Interessen der Kinder in der Vergangenheit selten in die Theaterarbeit einbezogen wurden, habe sie diese zunächst gefragt, was für sie wichtig sei. Bei allen habe die Schule eine ganz große Rolle gespielt und so lag es für sie nahe, das Erich-Kästner-Stück "Das fliegende Klassenzimmer" auszuwählen. Die kleinen Nachwuchsschauspieler können sich damit ausreichend Zeit lassen, denn die Aufführung ist erst im März nächsten Jahres geplant. Doch die "Theaterkidz" lernen nicht einfach nur Texte auswendig, Jessica Scherer bespricht mit ihnen auch die einzelnen Szenen: "Ich gehe über Fragen und Beispiele an die Geschichte ran. Die Kinder fühlen sich sehr angesprochen, wenn man sie nach ihren Erfahrungen und Erlebnissen fragt. So haben sie auch sehr offen über die Themen Angst und Mut gesprochen, die im Stück eine Rolle spielen", führt die Theaterpädagogin aus, die aus Bischweier stammt und in Gaggenau wohnt. Einen breiten Raum nehmen Improvisations- und Pantomimeeinheiten ein. So stellen sich die Kinder im Kreis auf, ein Kind lässt sich eine Bewegung einfallen, die dann reihum "weitergegeben" wird. Danach sind Pantomimeübungen dran. Die kleinen Schauspieler werden von Jessica Scherer an die Schule versetzt, wo sie typische Szenen im Klassenzimmer nachahmen. Dann steht ein Tagesablauf an mit Aufstehen, Frühstücken, Schulweg und abends zu Bett gehen. Den Kindern macht es sichtlich Spaß, denn die Theaterpädagogin lässt ihnen nicht nur ausreichend Zeit, Bewegung und Gestik zu entwickeln, sondern drückt auch ein Auge zu, wenn zwischendurch etwas Quatsch gemacht wird. Nun müssen die Kinder ihr Improvisationstalent unter Beweis stellen, denn sie gehen in den Zoo, auf Safari nach Afrika und fliegen ins Weltall. Jessica Scherer ruft ihnen die Stichworte zu und die Akteure schlüpfen rasch in neue Rollen. Viel zu schnell geht die Theaterstunde vorbei, die Kinder sind in ihrem Element und könnten noch eine weitere Stunde ihre Phantasie ausleben. Aber am Mittwoch drauf geht es ja weiter.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben