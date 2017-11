Gute Noten für Spielplätze im Telldorf

Das Spielplatzkonzept gliedere sich in zwei Stufen so Hansert. "Heute steht die Bedarfsanalyse im Vordergrund", sagte sie. Im zweiten Schritt gehe es dann darum, konkrete Maßnahmen zur Verbesserung und Veränderung zu ergreifen.

Dem Spielplatz am Rathaus gaben die kleinen Ötigheimer schlechte Noten - und auch die Fachfrau sah deutliche Mängel: Die Einfriedung zur Straße hin fehle, das Holz der Spielgeräte sei teilweise angefault. Dennoch werde der Spielplatz häufig frequentiert, was seine wichtige städtebauliche Funktion unterstreiche. Hansert empfahl, den Spielplatz auf jeden Fall beizubehalten, ihn im Rahmen der Gesamtkonzeption Ortsmitte, die demnächst angegangen wird, aber zu überplanen.

Auch der Grundschul-Spielplatz soll zu einem späteren Zeitpunkt überplant werden - nämlich dann, wenn klar ist, wie es mit den Schulgebäuden in Ötigheim weiter geht (wie bereits mehrfach berichtet läuft die Brüchelwaldschule aus). So lange die Grundschule noch am angestammten Ort sei, kommt laut Hansert dem Spielplatz auf dem Pausenhof natürlich eine wichtige Funktion zu

Großen Raum zum Spielen für alle Altersgruppen bietet das Areal an der Ecke Rastatter Straße / Tellplatzweg - die Ausstattung ist allerdings nicht mehr zeitgemäß, so die Einschätzung der Stadtplanerin. Die Gestaltung nutze die Lage am Gestadebruch nicht optimal. "Eine Neukonzeption ergebe aber erst Sinn, wenn geklärt ist, was aus der Brüchelwaldschule wird", so Hansert.

Als von der Lage her reizvoll wird auch der Bolzplatz am Federbach eingestuft. Immerhin wird der Wunsch, den Federbach erlebbar zu machen, in Ötigheim immer wieder geäußert - zuletzt im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzepts. Hansert sieht in dem Platz ein großes Entwicklungspotenzial. "Das Thema Wasser könnte bei der Spielfläche auch eine Rolle spielen." Die Priorität, aus dem Bolzplatz das Bestmögliche herauszuholen, wurde als hoch eingestuft. 2018 könne man schon in die Planungen einsteigen.

Bestnoten bei den kleinen Ötigheimern erzielte der Abenteuerspielplatz am Schlangenrain. Und auch von Fachfrau Kathrin Hansert gab es nur Lob: "Die Konzeption geht voll auf."

Komplett anders sieht es beim Spielplatz am Ahornweg aus. Bei der Schaukel-Kletter-Kombination sind die Holzpfosten durchgefault, und der Sandkasten wurde bereits abgeräumt, weil das Holz gammelte. Frequentiert wird der Spielplatz kaum: Aufgrund der Altersstruktur in dem Viertel, wird er eigentlich nicht mehr benötigt. Dem Vorschlag, die Spielfläche aufzugeben, folgte der Gemeinderat in der Sitzung am Montag - schon aus Sicherheitsgründen sei es wichtig, die Spielgeräte zu entfernen, meinte Bürgermeister Frank Kiefer. Er versprach, bei der Neugestaltung der Fläche, die Anwohner mit ins Boot zu holen. "Wir werden ihre Ideen aufnehmen." Als Bauplatz komme das Areal nicht infrage, Planerin Hansert brachte eine Neu-Nutzung als Ausgleichsfläche im Rahmen des Ökokontos (Blumenwiese, Streuobstfläche) oder als Treffpunkt im Quartier ins Gespräch.

Auch der Spielplatz im Fliederweg wird offenbar nicht mehr gebraucht. Auch hier sind die Spielgeräte in die Jahre gekommen und es wird das Abräumen empfohlen. Anders als beim Ahornweg wäre es hier möglich, die Fläche als Bauplatz zu nutzen. Laut Kiefer gibt es dazu aber keine konkreten Pläne. Man wolle den Platz vielmehr zunächst als öffentliche Grünfläche nutzen.

Beliebt bei den kleinen Ötigheimern ist auch der Soccerplatz, ist er doch ein stark frequentierter Treffpunkt besonders für ältere Kinder und Jugendliche. Hansert bewertete die Fläche, westlich des Fußballplatzes gelegen, als durchweg positiv, da sie die Vereinsanlagen perfekt ergänze.

Kiefer bedankte sich bei Hansert für die ausführliche Konzeption. "Wir wollen uns an diese Grundlage halten und werden versuchen, die Vorschläge nach und nach umzusetzen." Monika Rapp (FWG) signalisierte grundsätzliche Zustimmung, sprach sich aber dagegen aus, die Fläche im Fliederweg in einen Bauplatz umzuwandeln. "Das haben wir auch nicht vor", entgegnete Kiefer. Markus Rapp (CDU) zog ebenfalls ein positives Fazit: "Das Konzept zeigt, dass wir, was die Spielplätze betrifft, hervorragend ausgestattet sind."