Rheindamm wird abschnittsweise ertüchtigt

Steinmauern - Nächstes Jahr um diese Zeit soll auf der Gemarkung von Steinmauern der erste Bauabschnitt für die Ertüchtigung des Rheinhochwasserdamms begonnen haben. Er wird im Rückstaubereich an der Murg erfolgen, der bis hinter die Hoffelderbrücke reicht. Die Arbeiten werden "nicht vor Herbst 2018" möglich sein, teilte Axel Pälchen vom Landesbetrieb Gewässer am Dienstag im Gemeinderat mit. Der im Regierungspräsidium Karlsruhe ansässige Projektgesamtleiter informierte das Gremium und ein Dutzend Besucher über die Vorbereitungen.

Vor gut einem Jahr war die Planung für die 14 Kilometer lange Deichstrecke von Au am Rhein bis Steinmauern in Elchesheim-Illingen vorgestellt worden (wir berichteten). Auf einem Teilstück, das zu Elchesheim-Illingen und Au gehört, soll es schon im zweiten Quartal 2018 losgehen. Dass im Flößerdorf noch zugewartet werden muss, liegt an einer Planänderung, mit der man die künftigen Zufahrten zu den Gärten im Wohngebiet "Wörtwiese" verbessern will. Vorgesehen war eine Anbindung an den neu entstehenden Dammverteidigungsweg, der höher als der Erschließungsweg liegen wird. Wie der Planer Rupert Gschwandtl ausführte, hat man inzwischen eine für die Grundbesitzer bessere Variante im Auge. Der Zufahrtsweg wäre wie bisher "unten" möglich, auf dem Geländeniveau der Grundstücke. Für diese Lösung müsse, aber noch einiges geklärt werden, merkte Pälchen an. Auch mit dem Grunderwerb sei man "noch nicht so weit". Bürgermeister Siegfried Schaaf bekundete, dass die Gemeinde die neue Zufahrtsregelung für besser halte. Man hoffe, dass alle Beteiligten die Vorteile erkennen.

In diesem Zusammenhang berichtete Schaaf, dass im Wohngebiet "Wörtwiese" die Befürchtung kursiere, aus dem Dammverteidigungsweg könnte eines Tages eine Entlastungsstraße für den Kieslasterverkehr werden. Dies sei "absoluter Quatsch", versicherte Schaaf. "Nach menschlichem Ermessen" würde das Land so etwas niemals zulassen.

Durch seine geringe Distanz zum Murgdamm stelle das Gebiet "Wörtwiese" einen "besonderen Fall" dar, wie Gschwandtl hervorhob. Um den Eingriff in private Flächen zu reduzieren, müssten zur Abstützung des Deichs Spundwände eingesetzt werden. Mit Problemen wird bei der Rad- und Fußwegumleitung gerechnet. Bei der Renaturierung der Murg auf Rastatter Gebiet mussten nach Pälchens Schilderung unüberwindbare Barrieren geschaffen werden, um das Queren der Baustelle zu unterbinden. Nach Überzeugung von Schaaf kommt es darauf an, die Umleitung geschickt zu legen. Das Thema müsse noch besprochen werden.

Den Baustellenverkehr will man so lenken, dass der Ort möglichst verschont bleibt. Die Zufahrt soll beim Klärwerk erfolgen, als Baustraße soll hauptsächlich die Trasse des Dammverteidigungswegs genutzt werden. Bevor die erste Schippe Erde bewegt wird, müssen Pälchen zufolge "unheimlich viele Kompensationsmaßnahmen" stattfinden. Wie der für Grunderwerb zuständige RP-Mitarbeiter Bruno Büchele mitteilte, soll in zwei Wochen der "erste große Notartermin" mit 50 Verträgen für den Kauf von Ausgleichsflächen stattfinden. Außerdem müssen für die Verbreiterung des Damms allein in Steinmauern 300 Teilflächen erworben oder mit Dienstbarkeiten belegt werden, von denen 200 in Privatbesitz seien.

Ein Kapitel für sich ist das "Monitoring", mit dem die Naturverträglichkeit des Dammbaus geprüft wird. Aus diesem Grund könne nicht an einem Ende angefangen und zügig Stück für Stück vorangegangen werden, erklärte Pälchen, "dann wären wir in zwei Jahren fertig".

Stattdessen wird die Gesamtlänge zerstückelt und nicht der Reihe nach bearbeitet. Jeder Bauabschnitt muss nach seiner Fertigstellung beobachtet werden. Fällt die Umweltprüfung positiv aus, "dürfen wir links und rechts weitermachen. So hangeln wir uns durch 14 Kilometer" - diese Herausforderung sei "heftig".

Nicht ohne ist auch die Veränderung, die das Landschaftsbild erfahren wird. Im Rat wurden die Querschnitte des neuen Schutzwalls gezeigt, der sich mit flacher Böschung und Verteidigungsweg deutlich weiter in die Landschaft erstrecken wird als heute. Daran anschließend müssen weitere zehn Meter in Zukunft baumfrei gehalten werden. Bis 2024 soll von Au bis Steinmauern alles fertig sein.