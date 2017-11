Neues Tor zum Zay bleibt geschlossen

Rastatt (ema) - Für Oliver Krause wäre es ein "richtungsweisendes Projekt" im Zay gewesen. Doch der Geschäftsführer der Baugenossenschaft Gartenstadt macht sich nichts vor: Den Neubau mit Seniorenwohnungen nach dem "Bielefelder Modell" an der Ecke Gartenstraße/An der Ludwigsfeste hat Krause abgehakt. Die Signale aus dem Rathaus interpretiert er so, dass das Vorhaben "relativ wenige Chancen" hat. Es sollte das "Tor zum Zay" werden: Ein Neubau mit barrierefreien und seniorengerechten Wohnungen nach dem "Bielefelder Modell" mit einem umfassenden persönlichen Betreuungs- und Hilfsangebot. Vom Einkauf über Botengänge, Wäsche bügeln, Verbandswechsel und Waschen bis zur Begleitung von Arztbesuchen: Bewohner hätten sich bei allen Facetten des Lebens individuell nach eigenem Bedarf Unterstützung holen können. Eine "tolle Wohnform", wie Krause überzeugt feststellt. Doch als der Gartenstadt-Vorstand kürzlich in nichtöffentlicher Sitzung im Verwaltungs- und Finanzausschuss die Pläne vorstellte, schienen Verwaltung und Stadträte nicht gleich Feuer und Flamme zu sein. Nach Angaben der städtischen Pressestelle gab das Gremium keinen Beschlussvorschlag ab, sondern beauftragte die Verwaltung, zunächst mal eine Bestandserhebung des Gebiets vorzunehmen. Krause zeigt sich "sehr enttäuscht", fühlt sich von der Stadt abgespeist. Möglicherweise hat auch der Widerstand des Bürgervereins Zay gegen das Projekt Wirkung gezeigt. Die Interessengemeinschaft des Stadtteils wehrt sich gegen den geplanten Abriss des Gebäudes auf dem Eckgrundstück. Der Bürgerverein strebt sogar einen sogenannten Ensembleschutz an, um wesentliche Teile des Stadtteils mit seinen vielen Villen sowie Grünbereichen zu erhalten. Im konkreten Einzelfall findet Krause dafür kein Verständnis. Zum einen, weil die Gartenstadt mit ihrem innovativen Vorhaben einen Beitrag für das vom Land geförderte Zay-Projekt "Daheim wohnen in Rastatt" geliefert hätte. Zum andern weist der Geschäftsführer darauf hin, dass das umstrittene Gebäude trotz des Aus' des "Bielefelder Modells" in seiner jetzigen Form kaum eine Zukunft hat. Derzeit hat die Stadt Rastatt das Haus mit seinen fünf Wohnungen für die Flüchtlingsunterbringung gemietet. Der Mietvertrag läuft bis April nächsten Jahres. "Wenn die Stadt das Gebäude nicht weiter mietet, werden wir es leer stehen lassen", kündigt Krause an. Als Alternative hatte er zuletzt erwogen, statt des "Bielefelder Modells" eine Wohnbebauung anzugehen. Doch für einen Abriss des Altgebäudes müsste die Stadt dort als Erbpachtgeber ihre Zustimmung geben. Ob damit zu rechnen ist, weiß Krause nicht: "Wir hängen in der Luft." Klar ist für den Gartenstadt-Chef, dass eine Sanierung des Hauses nicht infrage kommt. Dies, so Krause, könne er aus wirtschaftlichen Gründen "nicht verantworten".

