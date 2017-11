Mehr Hartz-IV-Empfänger im Landkreis

Grund für diese Entwicklung ist im Wesentlichen die Anzahl der sogenannten Bedarfsgemeinschaften. 4500 sind es voraussichtlich in diesem Jahr, 4273 Leistungsfälle waren es 2016 und 4095 im Jahr 2015. Die Erhöhung sei vor allem auf die seit Jahresbeginn steigende Anzahl von Asylberechtigten zurückzuführen, die nach Anerkennung ihres Antrags Leistungen nach dem SGBII erhalten, erläuterte der Leiter des Sozialamts, Jürgen Ernst, in der Sitzung des Kreis-Ausschusses für soziale Angelegenheiten, als es um den Situationsbericht zur Grundsicherung für Arbeitssuchende im Landkreis sowie die finanziellen Auswirkungen ging.

Mehr Leistungsfälle bedeuten auch mehr Kosten für Unterkunft und Heizung: So kalkuliert die Landkreisverwaltung 2018 mit rund 21,03 Millionen Euro, das sind 2,12 Millionen Euro mehr als in diesem Jahr. Bei der Planung sei man davon ausgegangen, dass sowohl die Anzahl der Asylberechtigten als auch die Anzahl der Leistungsbezieher durch Familiennachzüge steigen werden, erläuterte Ernst. Daher kalkuliere man für 2018 mit voraussichtlich 4750 Bedarfsgemeinschaften. Zudem seien bei den Zahlen auch bereits gestiegene Unterkunfts- und Heizkosten berücksichtigt. Der Bund beteiligt sich in diesem Jahr an den Aufwendungen der Stadt- und Landkreise für Unterkunft und Heizung mit 5,39 Millionen Euro.

Insgesamt 1270 Personen konnten in diesem Jahr in den Arbeitsmarkt integriert werden - und damit zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Darüber informierte Jürgen Wilke, Geschäftsführer des Jobcenters Landkreis Rastatt, in seinem Erfahrungsbericht. Die Bundesagentur für Arbeit und die Landkreise teilen sich die Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Im Landkreis Rastatt werden diese Aufgaben im Jobcenter gebündelt.

Wie Wilke weiter ausführte, sind derzeit 3075 Menschen im Landkreis Langzeitleistungsbezieher. 447 Langzeitarbeitslose - und damit 6,2 Prozent mehr als im Vorjahr - konnten wieder in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden. Weitere Herausforderungen hat das Jobcenter durch Zuwanderung, Flucht und Asyl zu bewältigen. Nahezu 1200 Flüchtlinge (Stand September 2017) sind beim Jobcenter gemeldet (im Januar 2016 waren es noch 240 Personen). Es handelt sich dabei um Menschen, deren Asylantrag positiv beschieden wurde und die Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben. Sie stammen zum überwiegenden Teil aus dem Irak, Iran, Somalia, Eritrea, Pakistan, Syrien und Afghanistan. Um die Integrationschancen nach dem Sprachkurs zu verbessern, gibt es für diesen Personenkreis spezielle Angebote. Dabei können sie beispielsweise ihre beruflichen Neigungen und Fähigkeiten erproben und werden schrittweise an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt herangeführt. Bis September 2017 konnten 150 Asylberechtigte in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden.

Hoffnung auch bei der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit: In den letzten drei Jahren konnte das Jobcenter 894 Jugendliche unter 25 Jahren in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt integrieren. 230 waren es bisher in diesem Jahr. Diese Zahlen verdeutlichten, dass, bei entsprechender Eignung und Motivation, Jugendliche auch aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende heraus eine durchaus gute Perspektive haben, sich eine Zukunft aufzubauen, um am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, heißt es im Bericht des Jobcenters.

Lob für gute Arbeit gab es bei der umfassenden Aussprache im Ausschuss. "Die Kooperation zwischen Landkreis und Jobcenter funktioniert. Es bestätigt sich, dass wir auf diesem Feld gut unterwegs sind", meinte etwa Andreas Merkel (CDU). "Deutliche Erfolge auf allen drei Ebenen", attestierte Arne Pfirrmann (FW) mit Blick auf Jugend, Langzeitarbeitslose und Asylberechtigte. Das spreche für die Qualität der Arbeit in der Vermittlung.