Steinmauern "grundsätzlich" für weiteren Kiesabbau Von Helmut Heck Steinmauern - Zum weiteren Kiesabbau im Goldkanal hat der Steinmauerner Gemeinderat in einer neuerlichen Stellungnahme seine Haltung bestätigt. Steinmauern steht der Verlängerung, wie sie vom Kieswerk Valet & Ott beantragt wurde, "grundsätzliche positiv gegenüber". Die Zustimmung gilt "inklusive des Abbaus der Inseln". Diese Aussagen gehören zu einer aus acht Punkten bestehenden Erklärung, die das Gremium in seiner jüngsten Sitzung ohne Diskussion einstimmig guthieß. Bürgermeister Siegfried Schaaf erinnerte an gleichlautende Verlautbarungen, mit denen im Juli und November 2015 auf den Antrag des Kieswerks reagiert worden war. In der Nachbargemeinde Elchesheim-Illingen gibt es starken Widerstand gegen die Vernichtung der Grenzpunktinsel im Süden des Sees und der Illinger Insel im Nordteil (wir berichteten). Die Gemeinde Steinmauern hatte mit ihren Stellungnahmen vor zwei Jahren gefordert, dass die Auswirkungen eines Inselabbaus auf das Gewässer in Gutachten dargelegt werden. Wie den Sitzungsunterlagen zu entnehmen war, ist die Expertise im Auftrag des Kieswerks von einem Fachbüro, das seit Beginn der Planung eng mit dem Unternehmen zusammenarbeitet, in den Antrag eingefügt worden. Im Juni wurden die Papiere im Landratsamt erneut zur Prüfung eingereicht. Im Zuge der Wiedervorlage wurde Steinmauern abermals zur Stellungnahme aufgefordert. Schaaf sah sich in der Frage der Inseln durch das Gutachten bestätigt. Es zeige auf, dass im Goldkanal eine Verschlechterung eintreten würde, wenn man den Kiesabbau wie geplant vollziehen würde, die Inseln aber stehen ließe. Sollten die Eilande für die Kiesgewinnung "wirtschaftlich uninteressant" sein, sollten sie bleiben, erklärte Schaaf. In der schriftlichen Stellungnahme wird ein anderer Akzent gesetzt. Dort heißt es, das Landschaftsbild dürfe "nicht ohne nachgewiesene Notwendigkeit" zerstört werden. Unter diesem Aspekt könnte der Erhalt der Inseln "in den nächsten Jahren" mitgetragen werden. Die Notwendigkeit des Abbaus sollte "klar nachgewiesen" werden, forderte Schaaf in seinen mündlichen Ausführungen. Zugleich äußerte er die Überzeugung, dass die Inanspruchnahme der Inseln "auf Dauer notwendig sein werde". Er betonte, dass die Gemeinde "profitiere" von den Millionen Tonnen Kies, die man sonst von "woanders her holen" müsste. Außerdem fügte er eine bisher nicht aufgetauchte Sichtweise hinzu: Sollten die Inseln bestehen bleiben, sich der Gewässerzustand aber wie im Gutachten erwartet verschlechtern, könnten Verbesserungsmaßnahmen erforderlich werden, etwa eine Belüftung des Sees. Für diesen Fall müssten "die Kosten für die Grundstückseigentümer" geklärt werden, lautet die entsprechende Forderung in der Stellungnahme. Die Gemeinde müsse zur Wahrung ihrer Interessen "eine Sicherung einbauen", sagte der Bürgermeister. Das Gutachten sieht die Inseln als Hindernisse für das Zirkulationsverhalten des Goldkanals an. Ihre Beseitigung wäre die "günstigste Entwicklungsprognose" für das Gewässer. Die Unterschiede zwischen Abbau und Erhalt seien aber gering. Den Erläuterungen zufolge spielten bei der Untersuchung unter anderem die Wasserverweildauer, der Temperaturhaushalt, die Sichttiefe sowie der Gehalt an Sauerstoff, Phosphor und Ammonium eine Rolle. Weil der "betriebsbedingte Sauerstoffeintrag" nicht bis in die Tiefe vordringe, bilde sich eine sauerstoffarme Schicht. In ihrer Stellungnahme wendet sich die Gemeinde auch dem Kiestransport zu. Zur Entlastung der Ortsdurchfahrt wird eine stärkere Verlagerung auf die Schifffahrt und die Einhaltung der Verladezeiten erwartet.

