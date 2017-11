Baustelleninfos bei kostenlosem Heißgetränk Rastatt (red) - Der Weihnachts-Zauber greift auch auf der Baustelle odere Kaiserstraße um sich: Seit vergangener Woche stimmen weihnachtliche Bauzaunplakate rund um die "Kaiser-Baustelle" auf das Fest der Feste ein - mit unterschiedlichen Motiven und humorvollen Sprüchen. Außerdem lädt City- und Baustellenmanager Johannes Flau gemeinsam mit dem Gewerbeverein RA³ während des Weihnachts-Zaubers an drei Tagen zum gemütlichen Baustellenpunsch ein: Am Dienstag, 28. November, Montag, 4. Dezember, und Mittwoch, 13. Dezember, jeweils ab 17 Uhr, erwartet die Besucher neben einem leckeren und kostenlosen Heißgetränk - solange der Vorrat reicht - auch eine kleine Verlosung, für die Einzelhandel und Gewerbeverein zahlreiche Gewinne und Gutscheine zur Verfügung stellen. In lockerer Runde gibt es außerdem Informationen rund um das Baugeschehen und die weitere Planung der Kaiser-Baustelle. (red) - Der Weihnachts-Zauber greift auch auf der Baustelle odere Kaiserstraße um sich: Seit vergangener Woche stimmen weihnachtliche Bauzaunplakate rund um die "Kaiser-Baustelle" auf das Fest der Feste ein - mit unterschiedlichen Motiven und humorvollen Sprüchen. Außerdem lädt City- und Baustellenmanager Johannes Flau gemeinsam mit dem Gewerbeverein RA³ während des Weihnachts-Zaubers an drei Tagen zum gemütlichen Baustellenpunsch ein: Am Dienstag, 28. November, Montag, 4. Dezember, und Mittwoch, 13. Dezember, jeweils ab 17 Uhr, erwartet die Besucher neben einem leckeren und kostenlosen Heißgetränk - solange der Vorrat reicht - auch eine kleine Verlosung, für die Einzelhandel und Gewerbeverein zahlreiche Gewinne und Gutscheine zur Verfügung stellen. In lockerer Runde gibt es außerdem Informationen rund um das Baugeschehen und die weitere Planung der Kaiser-Baustelle. Apropos Baugeschehen: Seit dieser Woche wird auf der Südseite der Kaiserstraße der Stauraumkanal gebaut. Dafür mussten die alte Fahrbahndecke entfernt und die Fußgängerführung geändert werden. Interessanter Fund: Bei den Arbeiten tauchte das alte Gleisbett für eine mögliche Stadtbahn wieder auf. Damals wurde das Gleisbett vorsorglich im Untergrund verlegt, wo es auch nach der Entscheidung gegen eine Innenstadtbahn verblieb. Nun sind im Zuge der Bauarbeiten Teile davon wieder freigelegt. Auf der Nordseite der Kaiserstraße werden derzeit noch die letzten Leitungsarbeiten ausgeführt. Anschließend wird mit der Herstellung des Gehwegs begonnen. Die Pflasterarbeiten können allerdings nur bei Temperaturen ab fünf Grad Celsius erfolgen.

