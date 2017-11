Weitere Aufträge für "Gesundheitshaus"

Die Firma Gerold Weber in Achern erhielt für 148 694 Euro den Auftrag für die heizungstechnischen Installationen. Die Wärme wird über eine Leitung von der Heizungsanlage im Rathaus bezogen, die mit Pellets gespeist wird. Warmwasser werde in den Arztpraxen und im Dorfcafé in so geringen Mengen benötigt, dass es ausreiche, es an Ort und Stelle elektrisch aufzubereiten, erklärte der Fachplaner Wolfgang Frietsch.

Dass das Gebäude nur mit Kaltwasser versorgt werden müsse, habe den Vorteil, dass es keine Probleme mit Legionellen geben könne. Um das Gewerk hatten sich acht Firmen bemüht. Die Preisskala habe gezeigt, dass der Markt "ziemlich gesättigt" sei, stellte Frietsch fest. Die Vergabesumme liege zehn bis zwölf Prozent über der zwei Monate alten Kostenschätzung. Er zeigte sich zuversichtlich, im weiteren Verlauf der Bauausführung größere Einsparungen erzielen zu können.

Für 178903 Euro ging der Auftrag für die Sanitäranlagen und die lüftungstechnischen Einbauten an die Knopf GmbH in Bühlertal. Eine Lüftungsanlage werde es nicht geben, es gehe nur darum, den Luftaustausch zu gewährleisten, ließ der Planer wissen.

Für Elektroarbeiten wurden drei Angebote eingereicht, die alle um die zehn Prozent "unter dem Markt" lägen, wie der für diesen Bereich verantwortliche Fachingenieur Michael Frick mitteilte. Der Zuschlag wurde für 215985 Euro der Firma Protech in Karlsruhe erteilt.

Vorgesehen sei eine Ausstattung "mittleren Standards", hieß es.

Für 22044 Euro wurde schließlich noch die Herstellung eines Anschlusses an die Stromversorgung an die Netze BW vergeben. Dies sei eine Forderung der EnBW, berichtete Bürgermeister Siegfried Schaaf. Wie Frick dazu erläuterte, wäre der frühere Anschluss des Grundstücks für das neue Gebäude nicht ausreichend. Daher müsse eine neue Zuleitung von der Trafostation im Ölgässchen gelegt werden.

Diese werde auf den Parkplatz weitergeführt, der hinter dem Rathaus entstehen soll, um die dort geplante Elektrotankstelle anzuschließen.