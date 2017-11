Ganz nah am Bürger

"Ein Postenleiter muss eine Persönlichkeit sein, über breites Basiswissen in der Polizeiarbeit verfügen, intern sowie extern anerkannt sein und möglichst nahe am Dienstort wohnen. Er ist das Gesicht der Polizei am Ort", sagte der Leiter der Direktion Reviere beim Polizeipräsidium Offenburg, Joachim Metzger, beim offiziellen Dienstantritt Ramsteiners.

In Anwesenheit der Bürgermeister Karsten Mußler und Robert Wein sowie weiterer Vorgesetzter und Kollegen wurde der 1977 in Hörden geborene Polizist im Bürgersaal des Alten Rathauses in sein neues Amt eingeführt. Er trat 1995 bei der Bereitschaftspolizei in den Polizeidienst ein. Ab 2000 war er im Streifendienst in den Revieren Heidelberg-Nord und Gaggenau. Er wurde 2002 zum Polizeiobermeister ernannt und entschloss sich 2005 zu einem Studium an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg. Dieses schloss er 2008 mit der Ernennung zum Polizeikommissar ab. Es folgten weitere Einsätze in Baden-Baden, wo er als Dienstgruppenleiter erste Führungsfunktionen übernahm, und in Gernsbach als stellvertretender Postenleiter. Damit erfüllt er genau die Voraussetzungen, die in seinem neuen Aufgabengebiet erwünscht sind. Wie sein direkter Vorgesetzter, Revierleiter Jörn Hinrichsen aus Gaggenau, dazu bemerkte, sei der Dienst als Postenleiter "Polizeiarbeit am und für den Bürger". Präsent sein und Gesicht zeigen sei dabei aktuell die wichtigste Devise. Dazu gehöre auch die intensive Zusammenarbeit mit den örtlichen Stadt- oder Gemeindeverwaltungen.

Kuppenheims Bürgermeister Karsten Mußler machte darauf aufmerksam, dass sich der neue Postenleiter bereits vor Dienstantritt bei ihm und seinen Kollegen in Muggensturm und Bischweier vorgestellt habe. Er sei daher sehr zuversichtlich, dass sich die bewährte Zusammenarbeit mit seinem Vorgänger Uwe Menze nahtlos fortsetzen werde. Für ihn sei es sehr wichtig, dass die Polizei am Ort präsent ist - und zwar auch auf der Straße und damit in der Öffentlichkeit. Allerdings hinterlasse sein Vorgänger einen Posten, der in Bezug auf Straftaten und Verkehrsunfälle keine Sorgen mache. Dies bestätigte auch der Leitende Polizeidirektor aus Offenburg mit den Zahlen zu der mit fünf Beamten und einer Schreibkraft besetzten Dienststelle in Kuppenheim.