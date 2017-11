Rastatt wird anziehender

Die Neueröffnung des Ibis-Hotels im September 2016 hat daran keinen unerheblichen Anteil. Der bereits positive Trend sei dadurch gesteigert worden, so Knoth. In Zahlen: Im ersten Jahr mit Ibis-Hotel, bis September 2017, sind insgesamt knapp 168000 Übernachtungen in der Stadt gezählt worden - im Vergleich zu den entsprechenden Zeiträumen der Jahre 2010 bis 2015 sei das ein Zuwachs um rund 50 Prozent. Und bereits im zurückliegenden September waren die Übernachtungszahlen des gesamten Jahres 2015 (das waren knapp 128700) überschritten worden; im Kalenderjahr 2016 hatte sich die Stadt auf 147060 Übernachtungen gesteigert.

Dabei werde steigende Nachfrage nicht nur bei Geschäftsreisenden, die den überwiegenden Teil ausmachten, festgestellt. Und, was besonders Stadtrat und Pensionsbetreiber Karl-Ludwig Hauns betonte: Anderen Herbergen gehe durch Ibis nichts verloren. Einst "großer Gegner der Neuansiedlung", habe er sich "total getäuscht", wie er im Ausschuss freimütig einräumte: Das zusätzliche Haus bringe zusätzlich Menschen nach Rastatt. Im Schnitt, so Knoth, verbringen sie 2,1 Nächte in der Stadt. Und schon blickt man auf den nächsten anvisierten Hotelbau auf dem Gelände der Brauerei Franz. OB Hans Jürgen Pütsch rechnet damit, dass das Gebäude in zwei Jahren steht.

Zufrieden zeigte sich auch Thomas Richers als Vorsitzender des Gewerbevereins RA³. Rastatt werde immer positiver und lebendiger wahrgenommen, wozu sicher auch das Kino, die Schloss-Galerie und die vergrößerte Schiffsanlegestelle beigetragen hätten. Das Gespür dafür sei da, dass in Rastatt etwas Neues entstanden sei. Auch die Schlosskirche, so ergänzte Hauns, bringe nach ihrer Sanierung und Wiedereröffnung mehr Menschen nach Rastatt. Potenzial, das die Stadtverwaltung weiter ausschöpfen will. Soeben ist die Historische Route erneuert worden, und eine neue Internet-Seite soll die Schokoladenseiten der Stadt schmackhaft machen: Von Sehenswürdigkeiten über kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen bis hin zu Gastronomie und Gastgeberverzeichnis. Ein neuer Messestand ist im Einsatz - und für die Schiffsanlegestelle Plittersdorf werde nun die Neukonzeption des erhöhten Busverkehrs an dieser Stelle erarbeitet. Im Übrigen benötige man dort eine neue Leitungs-Infrastruktur, damit Schiffe, die über Nacht liegenbleiben, nicht ihr Dieselaggregat laufenlassen müssen.

Überlegungen, inwieweit in der Stadt Fahrradverleih angeboten werden könne, führten noch zu keinem konkreten Ergebnis.

www.tourismus-rastatt.de