Harvester und Baumkletterer im Einsatz

Malsch - Eindrucksvoll hatten der Leiter des Forstbezirks Süd beim Landratsamt Karlsruhe, Thomas Rupp, und der Leiter des Forstamts Malsch, David Wipfler, und sein Kollege Hans Carl Steinfutt den Waldbegang in Malsch-Völkersbach gestaltet. Trotz strömenden Regens beteiligten sich mehr als 30 Gemeinderäte, Jagdpächter und Bürger daran.

An fünf Stationen informierten die Forstleute über die Entwicklung und die Bestandspflege in den unterschiedlichen Pflegestufen, über Maßnahmen gegen den Wildverbiss in den Verjüngungsflächen sowie die Bedeutung von Habitat-Bäumen für die Natur.

"Vor dem Sturm Lothar hatten wir einen Wald, der zu zwei Dritteln aus Nadel- und zu einem Drittel aus Laubbäumen bestand. Dieses Verhältnis streben wir wieder an, um auch langfristig eine sichere Holzwirtschaft sicherzustellen", erläuterte Rupp. Ziel der Durchforstungsmaßnahmen sei es, den guten Bäumen einen geraden, möglichst hohen Wuchs zu ermöglichen und die diesem Ziel im Weg stehenden Bäume zu entfernen. Zufrieden zeigte sich Wipfler, dass er sich bei der Jungdurchforstung, die kaum mit Maschinen bewältigt werden kann, auf zuverlässige und mit der erforderlichen Fachkenntnis und Technik ausgestatteten Brennholzselbstwerber verlassen kann.

Schwieriger wird es, wenn ältere Bäume entnommen und vermarktet werden sollen. Hier kommen Firmen wie die NordSchwarzwald-Forst GmbH zum Einsatz, die über spezielle Holzernte-Maschinen (Harvester) verfügen. "Die Harvester fixieren die Bäume, fällen sie, entasten die Stämme, messen permanent deren Durchmesser und schneiden sie vollautomatisch und computergesteuert auf die am besten zu verwertende Länge," erläuterte Björn Koldehoff, einer der Geschäftsführer der in Gernsbach ansässigen Firma. Wie Bäume auch in einer Hanglage in die gewünschte Richtung fallen, demonstrierte Julian Bambi von der gleichnamigen Firma und sein Mitarbeiter Martin Jülg. An der Spitze des zur Fällung vorgesehenen Baums war ein Seil um den Stamm gelegt. Über eine Umlenkrolle wurde mittels einer Seilwinde Spannung auf das Seil gegeben, und schon fiel nach dem Fällschnitt von Jülg der Baum in der geplanten Gasse, ohne die danebenstehenden wertvollen Bäume zu beschädigen.

"Das Seil kann entweder mit einer Steinschleuder oder durch Klettern nach oben kommen", beantwortete Jülg eine Frage aus dem Gemeinderat und demonstrierte an einem anderen Baum, wie flott das gehen kann, wenn man die richtige Ausrüstung und Kondition hat.

Obwohl die Gemeinde mit den Jagdpächtern eine entsprechende Vereinbarung getroffen hat, sei der Wildverbiss in den Fichten-Verjüngungsflächen enorm, zeigte Rupp an jungen abgebissenen Austrieben. Er ist sich aber sicher, dass mit gemeinsamen Bemühungen und einem erhöhten Jagddruck auf Rehwild in der Verjüngungsfläche das Problem in den Griff zu bekommen ist.

"Bei der Auswahl der Bäume, die beim nächsten geplanten Holzeinschlag geerntet werden sollen, achten wir verstärkt auf Bäume (Biotope, Habitate), die besondere Lebensräume für Lebewesen bieten. Die Habitat-Bäume werden mit einer weißen Wellenlinie und einem H gekennzeichnet, kartiert und nummeriert", erläuterte Wipfler an einer Stelle im Wald, von der aus mehrere dieser Bäume zu sehen waren. Rund 300 Bäume wurden bislang als Habitat-Bäume erfasst und damit der wirtschaftlichen Nutzung entzogen. Dabei handelt es sich um abgebrochene Stämme, aber auch augenscheinlich intakte Bäume, die aber eine Specht-Höhle oder andere Nistmöglichkeiten haben. "Die Habitat-Bäume werden sich selbst überlassen und nicht gefällt. Auf der einen Seite gehen dem Waldbesitzer durch den Ernteverzicht 150 bis 350 Euro je Baum verloren, auf der anderen Seite erspart er sich vor Fällungen in kartierten Flächen eine umfangreiche Umweltverträglichkeitsprüfung", ergänzte Rupp.

Einen Harvester im Einsatz erleben und einem Baumkletterer bei der Arbeit zuzusehen, war ein besonderes Erlebnis und eine gute Vorbereitung auf die bevorstehende Beratung und Beschlussfassung zum jährlichen Betriebsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2018, fasste Bürgermeister Elmar Himmel zusammen und dankte den Forstleuten für die spektakuläre Führung.