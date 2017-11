Klinik zeigt Leistungsschau

(fuv) - "Ihre Klinik vor Ort" hieß eine Info-Veranstaltung des Rastatter Krankenhauses im Foyer des Landratsamts. Die Besucher konnten die Abteilungen des Hospitals und deren jeweilige Chefärzte ebenso kennenlernen wie die Pflegedienstleitung.

Ob wohl die Handwerker kurzfristig eine Reparatur ausführen, fragte sich sicherlich manch ein Besucher beim Betreten des Landratsamts. Nein, die bohrenden und sägenden Geräusche erzeugte Dr. Nadine Binswanger mit Knochenbohrer- und säge. Die Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie gehört zum Team von Chefarzt Dr. Ralph Wetzel und demonstrierte am lebensechten Modellbein, wie eine Kniegelenkprothese implantiert wird. Wetzel stand den Besuchern Rede und Antwort, erläuterte beispielsweise den gestiegenen Bedarf an Endoprothesen für Knie- und Hüftgelenke. "In den letzten zwei Jahren haben wir die Anzahl an Gelenk ersetzenden Operationen verdoppelt; 600 sind es in diesem Jahr." An einem anderen Infostand durften die Besucher dem Chirurgen Dr. Ulrich Weigold bei einer Bauchraum-OP assistieren. Er arbeitet in der Klinik für Allgemein- und Viszeral-, landläufig Bauchchirurgie genannt. Auch bei ihm und Chefarzt Dr. Martin Ulrich erfuhren die Besucher in lockerer Atmosphäre, was und wie in dieser Abteilung gearbeitet wird.

"Was bieten wir im Rastatter Krankenhaus? Das ist eine ganze Menge, wir stellen der Bevölkerung unser hohes Leistungsangebot vor", erläuterte die kaufmännische Leiterin des Rastatter Krankenhauses, Manuela Sambule, die Idee hinter dem Infotag. Schließlich gebe es auch neue Abteilungen und eine neue ärztliche Leitung.

Das Klinikum insgesamt und das Rastatter Krankenhaus sieht Sambule zukunftsfähig aufgestellt. Der seit April 2016 erfolgte Umbau von Abteilungen und Strukturen komme nun in ruhigeres Fahrwasser. Mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit des Hospitals geht sie davon aus, für das laufende Jahr eine schwarze Null zu schreiben. Diese sei auch für 2018 angepeilt.

Als Herausforderungen sehen sie und Pflegedienstleiter Ralf Levy allgemein den Zwiespalt zwischen der angestrebten wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung und der Forderung der Politik nach einer Zentralisierung, wie im BT-Gespräch deutlich wurde. Aufgabe für das ehemalige Kreiskrankenhaus sei unter anderem die Entzerrung der Engpässe in der Zentralen Notaufnahme und die Suche nach Fachpersonal im ärztlichen Bereich wie im Pflegedienst.

Die Infoveranstaltung, zu der auch Fachvorträge gehörten, kam offenbar gut an. "Hier hat man nicht das Gefühl, mit kalter Geräte-Medizin konfrontiert zu sein, sondern das Krankenhaus hat ein Gesicht. Mit den Ärzten in Kontakt kommen, ohne dass einem etwas weh tut - das war sehr gut. In puncto Bürgernähe hätte man das nicht besser machen können", lobte eine Besucherin.