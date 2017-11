Ungewöhnliche Blicke im Stadtmuseum

Anhand der aktuellen Friedrich-Kaiser-Ausstellung erläuterten Museumsleiterin Iris Baumgärtner und ihr Team, unterstützt von Stadtarchivar Oliver Fieg, die Gestaltung einer solchen Schau. Eine Ausstellung in ihrem Haus müsse natürlich immer etwas mit Rastatt zu tun haben, so Iris Baumgärtner. Die Vorbereitung der Kaiser-Schau habe ein Jahr gedauert. Die Mittel, die eine Ausstellung kosten, müssten vom Gemeinderat bewilligt werden. Teure Ausstellungen wie die zum Rastatter Frieden würden daher länger vorbereitet und so das Budget gestaffelt; vier Jahre nahm diese große Ausstellung in Anspruch. Die Konzeptionierung richte sich nach den räumlichen Gegebenheiten des Museums, das ja einmal ein Wohnhaus war, wie Iris Baumgärtner ausführte.

"Welche Objekte bekommen wir wo?", sei ein weiterer Schritt beim Mosaik Ausstellung. Dies erfordere viel Schriftverkehr und bei institutionellen Leihgaben mindestens ein halbes Jahr Vorbereitung. Die Objekte würden teilweise in Klima-Kisten angeliefert. Die Besucher im Stadtmuseum konnten einen Blick auf einen professionellen Aufbauplan der Ausstellung werfen. Papierrestauratorin Ute Luber zeigte, wie sie Passepartouts für Zeichnungen und andere grafischen Darstellungen zuschneidet und wie sie die empfindlichen Blätter mit Spezialkleber fixiert. Warum sind Bücher in den Ausstellungsvitrinen meist nicht ganz aufgeschlagen? "Weil das nicht ihre natürliche Aufbewahrungsform ist, der Aufschlagwinkel ist daher so klein wie möglich", so Ute Luber. Um die meist empfindlichen Exponate sachgerecht zeigen zu können, bedarf es vieler Kenntnisse.

"Wir finden für jedes Objekt die spezielle Lösung", unterstrich die Restauratorin. Hängen die Bilder oder Gemälde an den Wänden, ist die Lichtführung wichtig. Ausrichtung und Intensität der Beleuchtung gilt es zu beachten. Auf 50 Lux sei die Lichtintensität meist begrenzt, so Ute Luber, die das Prozedere erklärte und eine Besucherin mit einem Luxmeter assistieren ließ. Schließlich erfuhren die von dem Blick hinter die Kulissen faszinierten Besucher noch, wie die Ausstellungsstücke gesichert werden. Neben der Führung, die wie alle Programmpunkte des Abends zweimal angeboten wurde, demonstrierte Gemälderestauratorin Karin Welz-Spriestersbach die Tricks, die bei der Imitation eines Goldrahmens angewendet werden, und öffnete für die Besucher das Gemäldedepot des Stadtmuseums. Volontärin Patricia Reister informierte über die Öffentlichkeitsarbeit des Stadtmuseums und Oliver Fieg bot unter der Überschrift "Von Schönschrift bis Sauklaue" praktische Tipps für das Lesen alter Schriften an.

"Wir wollen mit ,Museum Backstage' natürlich Werbung für das Stadtmuseum machen und den Besuchern einmal zeigen, was unser kleines, sehr effizientes Team eigentlich täglich macht", so Iris Baumgärtner, die sich über die gute Resonanz dieses außergewöhnlichen Abends freute.