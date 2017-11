Dreiviertel Million für doppelte Sicherheit

"Das erhöht die Versorgungssicherheit ungemein", erklärt Olaf Kaspryk, Geschäftsführer der Star-Energiewerke, "sollte eine Leitung oder Anbindung je gestört sein, strömt Erdgas über die andere Station und Leitung in die Stadt." Diese Maßnahme zur Minimierung des Ausfallrisikos hat die Star-Energiewerke eigenen Angaben zufolge rund 750000 Euro gekostet. Die Bauzeit betrug zwei Jahre und wurde parallel zum Ausbau der Nahwärmeleitungen vorangetrieben. Erste Überlegungen zur redundanten Gasversorgung Rastatts starteten bereits vor über sieben Jahren, heißt es in einer Pressemitteilung des Energieversorgers.

Für die zweite Anbindung musste das Rastatter Versorgungsunternehmen zwei Gas-Druckregelanlagen in Hochdruckregelanlagen umbauen und eine neue Stahlleitung für einen Betriebsdruck von 16 bar bauen. Das neue Leitungsstück verläuft von der Einmündung Friedrich-Ebert-Straße über den Leopoldring, die Markgrafenstraße und den Westring bis zur Übergabestation Bruchwiesen. "Das Vorhaben ist von langer Hand geplant. Ich freue mich, dass es jetzt erfolgreich abgeschlossen ist", betont Michael Koch, Projektverantwortlicher und Abteilungsleiter Rohrnetze und Produktion, und fügt an: "Bereits 2010 haben wir die Erneuerung der B3 dazu genutzt, im Kreuzungsbereich Kehler Straße/Lützowerstraße/Leopoldring vorsorglich Leitungen dafür einzubauen. Dieser sensible und stark befahrene Bereich wurde dadurch jetzt von zusätzlichen Bauarbeiten verschont." Die Inbetriebnahme kam zum richtigen Zeitpunkt: terranets bw hatte seine Hochdruck-Anschlussleitung wegen der Bohrarbeiten am neuen Bahntunnel vorsorglich außer Betrieb genommen, bis die Tunnelbohrmaschine die Leitung unterquert hatte. Für den Zeitraum dieser Sperrung versorgten die Star-Energiewerke die komplette Stadt aus der Übergabestation Woogsee, heißt es abschließend.