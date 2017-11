Drogen im Zug

(mo) - Das Schöffengericht hat einen 22-jährigen Studenten aus Georgien wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt. Staatsanwalt Michael Klose hielt gar eine Gefängnisstrafe von drei Jahren für angemessen. Der junge Mann wurde am 30. Juni dieses Jahres auf der Fahrt mit dem Schnellzug TGV von Paris nach Mannheim bei Rastatt kontrolliert. Dabei stellte man fest, dass er in seinem Rucksack 1337 Subutex-Tabletten mit dem Wirkstoff Buprenorphin verstaut hatte. Der 22-Jährige wurde festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft.

Beim Haftrichter gab er an, nur gelegentlich zu kiffen. Mit dem Kurierdienst, für den ihm 1800 Euro versprochen worden seien, wollte er sein Studium in Tiflis finanzieren. Nun vor Gericht erfolgte eine Kehrtwende. Die unerlaubte Einfuhr räumte er ein. Er bezeichnete sich jedoch als stark drogenabhängig. Subutex ist eigentlich ein verschreibungspflichtiges Medikament gegen Schmerzen. Es wird in der Rauschgiftszene jedoch auch als Drogenersatzstoff genutzt. Eine Tablette kostet im Schnitt 20 Euro. Im Gegensatz zu Marihuana und Haschisch gelten diese Tabletten jedoch nicht als "weiche Droge". Der Beschuldigte gab nun an, er habe sich in Paris einen größeren Vorrat anschaffen wollen.

Der Verteidiger betonte das Recht eines Angeklagten, zu lügen. Es sei für ihn am besten, so bald wie möglich in seine Heimat abgeschoben zu werden. Dann falle er dem deutschen Steuerzahler nicht über Gebühr zur Last und könne endlich die notwendige Drogentherapie antreten. Die Einlassung, sich mit den Tabletten auf lange Dauer eingedeckt zu haben, konnte das Gericht nicht widerlegen.