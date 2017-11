Seniorenheim in Rheinau-Nord nicht in Sicht

Das Grundstück musste sich die Stadt Rastatt über viele Jahre mit zwei weiteren Eigentümern teilen. Mittlerweile ist die Kommune Alleineigentümerin, wie die städtische Pressestelle auf BT-Nachfrage informierte. Zuletzt war die Fläche in die Schlagzeilen geraten, weil die Verwaltung erwogen hatte, dort eine Flüchtlingsunterkunft zu bauen. In Rheinau-Nord formierte sich Widerstand; mittlerweile ist das Thema in der Versenkung verschwunden, weil der Druck zur Schaffung von Wohnraum für Asylsuchende vorerst gewichen ist.

Laut Verwaltung sollen im kommenden Jahr Entscheidungen zur Zukunft des Grundstücks fallen. Laut städtischer Pressestelle gibt es in den Überlegungen immer noch einen Platzhalter für ein Seniorenwohnheim; ansonsten wolle man sich an den wohnungspolitischen Zielen der Stadt orientieren. Das hieße, dass auch Einfamilienhäuser eine Rolle spielen dürften.

In der Tat trägt sich die Stadtverwaltung in einem vor drei Jahren vorgelegten Entwicklungskonzept mit dem Gedanken, in Rheinau-Nord einen Standort für ein Pflegeheim vorzuhalten. Wie aus dem Rathaus zu erfahren ist, gab es mehrere Projektentwickler, die ein Auge auf das Areal Rheinauer Ring 66 geworfen haben. Dort existiert neben einer Wohnanlage eine Brachfläche von 12344 Quadratmetern, die einst ebenfalls mit einer mehrgeschossigen Wohnanlage bebaut werden sollte.

Zuletzt kam das Areal 2013 beim Amtsgericht für 700000 Euro unter den Hammer. Allerdings ist nach Kenntnis der Stadtverwaltung derzeit kein Projekt in Sicht.