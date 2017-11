Zu viel und doch zu wenig

420 Euro Warmmiete zahlt das Ehepaar derzeit für seine Zwei-Zimmer-Wohnung. Sie könnten sogar noch etwas drauflegen für eine neue Unterkunft. Mit ihrem Mann hat Marita Ernst in den vergangenen Monaten nichts unversucht gelassen, um fündig zu werden. Inserate in BT und WO, Kontakte zum Makler, Aushänge in Einkaufsmärkten. Einige Wohnungen haben sie angeguckt. Allein: "Es gab immer irgendeinen Haken." Manchmal scheiterte die Suche, weil die Schufa Darlehen, obwohl bereits abgezahlt, noch in ihren Listen führt. In anderen Fällen wollten die Vermieter kein Tier. Mittlerweile ist das Ehepaar so weit, dass es seinen Hund Maylo schweren Herzens abgeben würde, um an eine Wohnung zu kommen. Als sie bei der Stadt Rastatt vorstellig wurden, sei ihnen eröffnet worden, dass dort bereits 300 Wohnungsuchende registriert seien, berichtet Marita Ernst; es würde wohl anderthalb Jahre dauern, bis man an der Reihe sei, wurde ihr gesagt.

Auf BT-Nachfrage heißt es im Rastatter Rathaus, man wisse von der Anfrage des Ehepaars nichts. Der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft bestätigt allerdings, dass 300 Wohnungssuchende bei der Stadt anfragen würden. Dies bedeute allerdings nicht, dass genau so viele Menschen keine Wohnung hätten. Die Gründe für die Wohnungssuche seien ganz unterschiedlich: Unstimmigkeiten in einer Mietergemeinschaft oder der Wunsch nach einer zentraleren Lage etwa, informiert der städtische Eigenbetrieb, der über 546 Mietwohnungen verfügt.

Nach einem einstimmigen Beschluss des Gemeinderats vor wenigen Tagen wird der Eigenbetrieb in seinen Häusern Lützowerstraße 7 und 9 insgesamt 30 leerstehende Wohnungen renovieren, um sie zu vermieten. Eine Entscheidung, die SPD-Stadträtin Sybille Kirchner am Ratstisch begrüßte. Allerdings brachte sie auch ihr Unbehagen zum Ausdruck, weil die Verwaltung von einer "verhaltenen Nachfrage" nach diesen Wohnungen sprach. Sie selbst hat, ebenso wie ihr früherer Stadtratskollege Dr. Wolfgang Güttel, von ganz anderen Erfahrungen gehört. Interessierte würden von der Stadt eher vertröstet und mit "vagen Antworten" abgespeist, so Kirchner, die diesen Widerspruch als "sehr seltsam" bezeichnete.

Ohnehin steht die offenkundige Warteliste mit 300 Wohnungssuchenden in gewissem Widerspruch zum kürzlich präsentierten Gutachten des Statistikers Ulrich Stein, der festgestellt hat, dass es in Rastatt verhältnismäßig viele kleinflächige, preisgünstige Wohnungen gebe. "Dann müsste doch für uns auch eine dabei sein", kommentiert Marita Ernst die Zahlen mit ungläubigem Kopfschütteln.

Wenn in den nächsten Tagen alle Stricke reißen, müsste das Ehepaar in der kleinen Wohnung seiner Tochter unterkommen. Doch dem Enkelkind das Kinderzimmer wegzunehmen, widerstrebt den beiden. Droht der Verlust des Dachs über dem Kopf, müsste das Paar den bitteren Gang zur Stadt antreten und um eine Obdachlosenunterkunft bitten. Marita Ernst versteht diese Welt nicht: "Wir wollen einfach nur ruhig unseren Lebensabend verbringen."