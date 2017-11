Geschichtsträchtiger Boden?

Gemeinsame Werk schau Baden-Baden (co) - Seit 30 Jahren besteht der Kunstverein Baden-Baden. Mit einer gemeinsamen Werkschau von 19 Künstlern geht der Festreigen nun langsam zu Ende. Im Erdgeschoss des Alten Dampfbads werden die Exponate noch bis 26. November ausgestellt (Foto: co). » Weitersagen (co) - Seit 30 Jahren besteht der Kunstverein Baden-Baden. Mit einer gemeinsamen Werkschau von 19 Künstlern geht der Festreigen nun langsam zu Ende. Im Erdgeschoss des Alten Dampfbads werden die Exponate noch bis 26. November ausgestellt (Foto: co). » - Mehr