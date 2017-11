Eine Heldenfigur hebt ab Rastatt (dm) - Die Statue rechts des Eingangs zum Ehrenhof des Rastatter Schlosses, die im Juli beim Abbau des viertägigen Open-Air-Spektakels von einem Lkw angefahren und ramponiert worden war, wird nun repariert. Lysimachos, ein Feldherr Alexanders des Großen, der mit bloßen Händen einen Löwen bändigt, wurde gestern Vormittag per Kran von seinem Sockel geholt und vorübergehend auf einer provisorischen Vorrichtung am Boden platziert. (dm) - Die Statue rechts des Eingangs zum Ehrenhof des Rastatter Schlosses, die im Juli beim Abbau des viertägigen Open-Air-Spektakels von einem Lkw angefahren und ramponiert worden war, wird nun repariert. Lysimachos, ein Feldherr Alexanders des Großen, der mit bloßen Händen einen Löwen bändigt, wurde gestern Vormittag per Kran von seinem Sockel geholt und vorübergehend auf einer provisorischen Vorrichtung am Boden platziert. Durch die Kollision im Sommer war im Sims des Sockels ein Sprung entstanden - ein Brocken brach heraus, und die Lysimachos-Sandsteinfigur auf dem Sockel verschob sich etwas nach hinten. Nun kann der beauftragte Steinmetz ans Werk gehen - wie lange er benötigt, kommt nicht nur auf das erforderliche Ausmaß der Reparaturarbeiten, sondern auch auf das Wetter an, wie vom zuständigen Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg zu erfahren war. Man hofft aber, bis zur Eröffnung der Schlossweihnacht (7. Dezember) fertig zu werden. Gutachter hatten den Schaden zuletzt auf knapp 20000 Euro geschätzt.

