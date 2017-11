Bereits in diesem Winter wird gerodet Elchesheim-Illingen (HH) - In sieben Monaten soll auf den Gemarkungen von Elchesheim-Illingen und Au am Rhein der erste Bauabschnitt der Dammertüchtigung starten. Start sei im "Juni 2018", teilte Axel Pälchen, der Projektleiter des Regierungspräsidiums Karlsruhe (RP), am Montag in der Sitzung des Gemeinderats mit, an der 15 Zuhörer Interesse zeigten. Die Teilstrecke soll vom "Illinger Eck", wo durch eine Dammrückverlegung der rechtwinklige Knick beseitigt wird, etwa drei Kilometer weit in nördliche Richtung ins Gebiet der Nachbargemeinde reichen. Noch im Dezember sollen auf der Landseite Bäume gefällt, auf der Wasserseite nur geastet werden. In diesem Zusammenhang will man auch das Storchennest in die Nähe des Fischerheims versetzen. Pälchen und vier weitere Fachleute vom RP und aus Planungsbüros erläuterten das Gesamtvorhaben, in dem bis 2024 der Damm auf 14 Kilometern von Au bis an die Murg in Steinmauern verstärkt werden soll (wir berichteten). In Elchesheim-Illingen hat das RP noch etwas Besonderes vor. In Nachbarschaft zum Fischerheim soll ein "Besucherinformationszentrum" für die Gesamtdauer der Dammarbeiten stationiert werden. Dies sei bislang nur ein "Wunsch", versuchte Pälchen der Gemeinde eine Beteiligung an der bislang ungeklärten Finanzierung des Info-Zentrums schmackhaft zu machen. Die Reaktion war verhalten. Außerdem sollen westlich davon ebenfalls über die ganze Bauzeit Baubüros in Form von Containern mit Arbeitsplätzen für 15 bis 20 Personen installiert werden. Einen weiteren Sonderfall stellt die Illinger Festhalle dar. Während bei früheren Gelegenheiten von Spundwänden in diesem Bereich die Rede war, wurde nun von Siegfried Wagner, dem Vertreter eines Ingenieurbüros erklärt, dass das Gebäude "in der bisherigen Planung nicht tangiert" werde. "Wir werden nichts tun, damit sie nicht mehr in die Halle kommen", bekräftigte Pälchen gegenüber Sprechern der Festhallengemeinschaft, die sich mit ihren Sorgen zu Wort gemeldet hatten. Die Spundwand sei "nicht vom Tisch", man warte auf die Pipelinepläne der Bundeswehr. Wie berichtet, muss im Zuge der Dammertüchtigung eine Treibstoff-Fernleitung verlagert werden. Eine weitere kritische Stelle ist das Schöpfwerk an der Gemarkungsgrenze. Es muss mit großem Aufwand, unter anderem mit einer Brücke über den Scheidgraben, umgangen werden. Keine Probleme macht den Worten von Bürgermeister Rolf Spiegelhalder zufolge der Grunderwerb im Dammbereich. In Elchesheim-Illingen seien nur drei Privatleute betroffen, die sich kooperativ zeigten. Weit größer ist die Mitwirkung von Grundstückseigentümern bei Flächen für den Naturausgleich erforderlich. Bruno Büchele, beim RP für den Grunderwerb zuständig, will noch bis Ende des Jahres für das Gesamtprojekt 80 Kaufverträge besiegeln. Nach Aussage von Pälchen sind bereits seit September Kompensationsmaßnahmen im Gange. Der Damm dürfe nicht angerührt werden, bevor der Ausgleich geschaffen ist. Wie in der Sitzung ferner zu erfahren war, wird auch der letzte Bauabschnitt der Dammerneuerung in Elchesheim-Illingen passieren. Er wird den Bereich an der Festhalle umfassen, wo wegen der Pipelinefrage noch einiges zu klären ist. Im Zeitplan wurde er für 2020/2021 eingetragen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bietigheim

Gedenkstein zur Flurbereinigung Bietigheim (for) - Der Abschluss der Flurbereinigung Bietigheim steht bevor. 1998 wurde das Verfahren für die Verlegung der B36 und der Rheintalbahn angeordnet. Zur Erinnerung an das Mammutprojekt enthüllten die Hauptverantwortlichen am Freitag einen Gedenkstein (Foto: for). » Weitersagen Bietigheim (for) - Der Abschluss der Flurbereinigung Bietigheim steht bevor. 1998 wurde das Verfahren für die Verlegung der B36 und der Rheintalbahn angeordnet. Zur Erinnerung an das Mammutprojekt enthüllten die Hauptverantwortlichen am Freitag einen Gedenkstein (Foto: for). » - Mehr